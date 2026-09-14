Anne-Sophie Mutter - Carmen-Fantasie (Analogue) (8808678121919) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter
Альбом (сингл)
Carmen-Fantasie
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733549
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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678121919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter
Альбом (сингл)
Carmen-Fantasie
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Zigeunerweisen, Op.20, Legende, Op.17, Sonata In G Minor "Devil's Trill", Tzigane, Meditation From "Thais", Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Introduction. Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Lento Assai, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Analogphonic
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anne-Sophie Mutter - Carmen-Fantasie (Analogue) (8808678121919) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zigeunerweisen, Op.20, Legende, Op.17, Sonata In G Minor "Devil's Trill", Tzigane, Meditation From "Thais", Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Introduction. Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Lento Assai, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato
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Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678121919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter
Альбом (сингл)
Carmen-Fantasie
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Zigeunerweisen, Op.20, Legende, Op.17, Sonata In G Minor "Devil's Trill", Tzigane, Meditation From "Thais", Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Introduction. Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Lento Assai, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Analogphonic
Страна производитель
Республика Корея
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Zigeunerweisen, Op.20, Legende, Op.17, Sonata In G Minor "Devil's Trill", Tzigane, Meditation From "Thais", Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Introduction. Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Lento Assai, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Allegro Moderato, Fantaisie De Concert Sur des Motifs De "Carmen" Op.25: Moderato
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Anne-Sophie Mutter - Carmen-Fantasie (Analogue) (8808678121919) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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