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Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) виниловая пластинка

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Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 1
Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 2
Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 3
Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 4
Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 5
Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 6
Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 7
Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Live In Melbourne
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 1
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 2
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 3
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 4
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 5
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 6
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 7
  • Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4260017596026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Live In Melbourne
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Look At Your Sun, Flowers Must Die, Medley: Downtown, Power Drive, Medley: Right Hand Lover, Velvet Genes, Schwingungen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) виниловая пластинка

Новый концертный альбом супергруппы Ash Ra Tempel Experience, в состав которой входят основатель группы Мануэль Гёттшинг и музыканты Ариэль Пинк, Орен Амбарчи и Шагс Чемберлен. Новые, ранее не издававшиеся концертные записи, включающие материал из классических альбомов Ash Ra Tempel «Vibrations» и «Seven Up», были созданы в 2015 году на фестивале Supersense в Мельбурне, Австралия. Список композиций на обоих форматах идентичен, хотя попурри из четырех частей на LP разделено на две части. CD поставляется в стандартном футляре с 8-страничным буклетом. LP находится в роскошном разворачивающемся конверте с внутренними карманами с принтами. Оба издания содержат подробные комментарии Мануэля Гёттшинга и Мика Глоссапа, а также новые фотографии с концертов.

Отзывы о товаре Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MG.ART
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mg.Art
Barcode
[4260017596026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ash Ra Tempel
Альбом (сингл)
Live In Melbourne
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Look At Your Sun, Flowers Must Die, Medley: Downtown, Power Drive, Medley: Right Hand Lover, Velvet Genes, Schwingungen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Новый концертный альбом супергруппы Ash Ra Tempel Experience, в состав которой входят основатель группы Мануэль Гёттшинг и музыканты Ариэль Пинк, Орен Амбарчи и Шагс Чемберлен. Новые, ранее не издававшиеся концертные записи, включающие материал из классических альбомов Ash Ra Tempel «Vibrations» и «Seven Up», были созданы в 2015 году на фестивале Supersense в Мельбурне, Австралия. Список композиций на обоих форматах идентичен, хотя попурри из четырех частей на LP разделено на две части. CD поставляется в стандартном футляре с 8-страничным буклетом. LP находится в роскошном разворачивающемся конверте с внутренними карманами с принтами. Оба издания содержат подробные комментарии Мануэля Гёттшинга и Мика Глоссапа, а также новые фотографии с концертов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ash Ra Tempel - Live In Melbourne (4260017596026) виниловая пластинка – стоимость товара 2850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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