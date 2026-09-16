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Holger Czukay - Der Osten Ist Rot (5060238634786) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Holger Czukay - Der Osten Ist Rot (5060238634786) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Holger Czukay
Альбом (сингл)
Der Osten Ist Rot
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Holger Czukay - Der Osten Ist Rot (5060238634786) - фото 1
  • Holger Czukay - Der Osten Ist Rot (5060238634786) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Holger Czukay - Der Osten Ist Rot (5060238634786) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gronland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
GrOnland
Barcode
[5060238634786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Holger Czukay
Альбом (сингл)
Der Osten Ist Rot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Photo Song, B?nkel Rap, Michy, Rh?nrad, Collage, Esperanto Socialiste, Der Osten Ist Rot (The East Is Red), Das Massenmedium, Schaue Vertraensvoll In Die Zukunft, Tr?um Mal Wieder
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Holger Czukay - Der Osten Ist Rot (5060238634786) виниловая пластинка

Альбом "Der Osten Ist Rot" был первоначально выпущен в 1984 году на лейбле Virgin Records. В записи альбома, в котором приняли участие такие артисты, как Яки Либецайт (Can) и Конни Планк, впервые выходит на CD! Глядя на насыщенную событиями биографию басиста Can Хольгера Цукая, можно было бы заключить, что этот экспериментальный музыкант был эксцентричным и необузданным свободным духом. Однако Цукай неоднократно подчеркивал в интервью, что всегда полагался на музыкального партнера в своей работе, будь то реальный человек или радиоволны, а позже и интернет. Но большинство его партнеров были живыми людьми. В его кинематографическом творчестве задействован актерский состав, сравнимый с фильмами Скорсезе: Брайан Ино, Phew, Рольф Даммерс, Дэвид Сильвиан, Энни Леннокс, Джа Уоббл, участники группы Can – список можно продолжать. Многие из этих шедевров сейчас распроданы, поэтому лейбл Gr?nland, выпустивший в начале этого года получившую высокую оценку ретроспективу CINEMA в честь 80-летия Хольгера, поставил перед собой задачу вновь сделать музыку Хольгера доступной в переизданиях в ремастированном виде.

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Характеристики
Бренд
Gronland
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
GrOnland
Barcode
[5060238634786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Holger Czukay
Альбом (сингл)
Der Osten Ist Rot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Photo Song, B?nkel Rap, Michy, Rh?nrad, Collage, Esperanto Socialiste, Der Osten Ist Rot (The East Is Red), Das Massenmedium, Schaue Vertraensvoll In Die Zukunft, Tr?um Mal Wieder
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом "Der Osten Ist Rot" был первоначально выпущен в 1984 году на лейбле Virgin Records. В записи альбома, в котором приняли участие такие артисты, как Яки Либецайт (Can) и Конни Планк, впервые выходит на CD! Глядя на насыщенную событиями биографию басиста Can Хольгера Цукая, можно было бы заключить, что этот экспериментальный музыкант был эксцентричным и необузданным свободным духом. Однако Цукай неоднократно подчеркивал в интервью, что всегда полагался на музыкального партнера в своей работе, будь то реальный человек или радиоволны, а позже и интернет. Но большинство его партнеров были живыми людьми. В его кинематографическом творчестве задействован актерский состав, сравнимый с фильмами Скорсезе: Брайан Ино, Phew, Рольф Даммерс, Дэвид Сильвиан, Энни Леннокс, Джа Уоббл, участники группы Can – список можно продолжать. Многие из этих шедевров сейчас распроданы, поэтому лейбл Gr?nland, выпустивший в начале этого года получившую высокую оценку ретроспективу CINEMA в честь 80-летия Хольгера, поставил перед собой задачу вновь сделать музыку Хольгера доступной в переизданиях в ремастированном виде.
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Holger Czukay - Der Osten Ist Rot (5060238634786) виниловая пластинка – стоимость товара 2850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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