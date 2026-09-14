Daniel Avery - Tremor (0887828056415) виниловая пластинка
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Описание товара Daniel Avery - Tremor (0887828056415) виниловая пластинка
Альбом Tremor выходит в тот момент, когда объем работы Эйвери кажется со стороны колоссальным. Будучи продюсером, диджеем, музыкантом и ремиксером, постоянно сотрудничающим с другими, он недавно переосмыслил трек The Cure "Drone:Nodrone", за что получил широкое признание. Его работа в качестве одного из трёх участников группы Demise of Love (соосновавшей коллектив совместно с Ghost Culture и Working Men's Club) в настоящее время создаёт саундтрек к размытым, непрозрачным границам танцполов по всему миру. Этот альбом — первый релиз Эйвери на лейбле Domino. В записи приняли участие неожиданные коллеги, в том числе Yeule, Art School Girlfriend, Райан из bdrmm, Юне Пинку, Сесиль Белив, Уолтер Шрайфельс из Rival Schools, Джули из New Dad и Элисон Моссхарт. Сведение альбома "Tremor" частично выполнил Дэвид Ренч, а частично легендарный Алан Моулдер. Это масштабный альбом, в котором Дэниел как никогда прежде полагается на инструментальное сопровождение, дополняя эти звуки своим фирменным мрачным, техноподобным звучанием. Здесь есть прекрасные мелодичные партии, мощные электронные хиты, более жесткие гранжевые секции и великолепные эмбиентные моменты, позволяющие обрести покой.
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