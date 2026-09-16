Ludovico Einaudi - Solo Piano (0602488239233) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Solo piano
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733447
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602488239233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Solo piano
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Le Onde, Nefeli, Melodia Africana III, Memory One, I Giorni, In Un'Altra Vita, Una Mattina, Nuvole Bianche, Monday, Jay, Birdsong, Adieux, Berlin Song, Experience, Luminous, Elegy For The Arctic, The Snow Prelude No. 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ludovico Einaudi - Solo Piano (0602488239233) виниловая пластинка
Людовико Эйнауди представляет важнейшую коллекцию своих самых любимых сольных фортепианных произведений, впервые выпущенную с совершенно новым материалом, в честь его блестящей 30-летней карьеры
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602488239233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Solo piano
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Le Onde, Nefeli, Melodia Africana III, Memory One, I Giorni, In Un'Altra Vita, Una Mattina, Nuvole Bianche, Monday, Jay, Birdsong, Adieux, Berlin Song, Experience, Luminous, Elegy For The Arctic, The Snow Prelude No. 2
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Людовико Эйнауди представляет важнейшую коллекцию своих самых любимых сольных фортепианных произведений, впервые выпущенную с совершенно новым материалом, в честь его блестящей 30-летней карьеры
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Ludovico Einaudi - Solo Piano (0602488239233) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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