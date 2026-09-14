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Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) виниловая пластинка

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Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 1
Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 2
Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 3
Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 4
Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 5
Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roisin Murphy
Альбом (сингл)
Roisin Machine
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 1
  • Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 2
  • Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 3
  • Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 4
  • Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 5
  • Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733302
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538696288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roisin Murphy
Альбом (сингл)
Roisin Machine
Жанр
Диско
Трек-лист
Simulation, Kingdom of Ends, Somthing More, Shellfish Mademoiselle, Incapable, We Got Together, Murphy's Law, Game Changer, Narcissus, Jealousy
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) виниловая пластинка

R?is?n Machine — пятый сольный студийный альбом ирландской певицы Рошин Мёрфи, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на цветном виниле. «R?s?n Machine» представляет собой кульминацию плодотворного, многолетнего сотрудничества Мерфи с одним из ее ближайших соратников, Crooked Man, он же DJ Parrot. Хотя альбом включает в себя множество великолепных синглов, таких как «Simulation», «Jealousy», «Incapable», «Narcissus» и «Murphy's Law», он также представляет собой хорошо продуманное и цельное произведение, созданное для наслаждения от начала до конца. Рошин Мерфи демонстрирует весь свой многогранный талант – от заразительного диско-фанка «Incapable», безупречной композиции «Narcissus», вдохновленной новым диско, которая поднимает планку жанра еще выше, до запоминающейся мелодии «Murphy's Law», вдохновленной музыкой 70-х. Наряду со знакомыми мелодиями, альбом включает пять новых песен, в том числе роботизированно-фанковую «We Got Together» и великолепную «Shellfish Mademoiselle».

Отзывы о товаре Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538696288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Roisin Murphy
Альбом (сингл)
Roisin Machine
Жанр
Диско
Трек-лист
Simulation, Kingdom of Ends, Somthing More, Shellfish Mademoiselle, Incapable, We Got Together, Murphy's Law, Game Changer, Narcissus, Jealousy
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
R?is?n Machine — пятый сольный студийный альбом ирландской певицы Рошин Мёрфи, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на цветном виниле. «R?s?n Machine» представляет собой кульминацию плодотворного, многолетнего сотрудничества Мерфи с одним из ее ближайших соратников, Crooked Man, он же DJ Parrot. Хотя альбом включает в себя множество великолепных синглов, таких как «Simulation», «Jealousy», «Incapable», «Narcissus» и «Murphy's Law», он также представляет собой хорошо продуманное и цельное произведение, созданное для наслаждения от начала до конца. Рошин Мерфи демонстрирует весь свой многогранный талант – от заразительного диско-фанка «Incapable», безупречной композиции «Narcissus», вдохновленной новым диско, которая поднимает планку жанра еще выше, до запоминающейся мелодии «Murphy's Law», вдохновленной музыкой 70-х. Наряду со знакомыми мелодиями, альбом включает пять новых песен, в том числе роботизированно-фанковую «We Got Together» и великолепную «Shellfish Mademoiselle».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) виниловая пластинка - по цене 4900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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