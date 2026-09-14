Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Roisin Murphy - Roisin Machine (4050538696288) виниловая пластинка
R?is?n Machine — пятый сольный студийный альбом ирландской певицы Рошин Мёрфи, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на цветном виниле. «R?s?n Machine» представляет собой кульминацию плодотворного, многолетнего сотрудничества Мерфи с одним из ее ближайших соратников, Crooked Man, он же DJ Parrot. Хотя альбом включает в себя множество великолепных синглов, таких как «Simulation», «Jealousy», «Incapable», «Narcissus» и «Murphy's Law», он также представляет собой хорошо продуманное и цельное произведение, созданное для наслаждения от начала до конца. Рошин Мерфи демонстрирует весь свой многогранный талант – от заразительного диско-фанка «Incapable», безупречной композиции «Narcissus», вдохновленной новым диско, которая поднимает планку жанра еще выше, до запоминающейся мелодии «Murphy's Law», вдохновленной музыкой 70-х. Наряду со знакомыми мелодиями, альбом включает пять новых песен, в том числе роботизированно-фанковую «We Got Together» и великолепную «Shellfish Mademoiselle».
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