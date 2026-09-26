Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3600
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 16GB (2x8GB) DDR4-3600
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, собирающих современный ПК среднего или высокого уровня. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ - этого объёма достаточно для комфортной игры в новые проекты на высоких настройках, одновременной работы с десятками вкладок браузера, мессенджерами и лёгким творческим софтом. Память выходит за рамки базовых офисных решений за счёт высокой частоты, но при этом остаётся разумным компромиссом для тех, кому не требуются экстремальные объёмы под профессиональный рендеринг или виртуальные машины.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является оптимальным и самым распространённым выбором для современных платформ. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор - 288-контактный DIMM, что означает предназначение исключительно для настольных компьютеров. Данные модули физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3, DDR5 или ноутбучными SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ, что в сумме составляет 16 ГБ. Рабочая частота 3600 МГц находится в оптимальном диапазоне для процессоров AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее, а также для многих платформ Intel, обеспечивая значительный прирост пропускной способности по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц. В играх это может выражаться в повышении минимального FPS и общей стабильности, а в рабочих приложениях - в сокращении времени обработки данных и большей отзывчивости системы при многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Заявленные тайминги имеют прямое отношение к задержкам при доступе к данным. Модули поддерживают профиль автоматического разгона Intel XMP 2.0. Это означает, что для работы на номинальной частоте 3600 МГц, скорее всего, потребуется всего один клик в BIOS/UEFI материнской платы, без необходимости вручную подбирать напряжение и тайминги. Рабочее напряжение при активации XMP повышается до уровня, необходимого для стабильной работы на высоких частотах.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DDR4 и поддерживающими технологию XMP. Ключевой момент - официальная поддержка заявленной частоты 3600 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. Например, для процессоров AMD Ryzen частоты выше 3200 МГц считаются разгоном памяти контроллера (Infinity Fabric), а для Intel - необходимо сверить максимальную поддерживаемую частоту для конкретного чипсета (например, B560, Z590, B660, Z690 и новее).
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только формируют стильный внешний вид, но и способствуют отводу тепла при высоких нагрузках и длительной работе на повышенных частотах. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СВО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её практичным выбором для лаконичных или корпоративных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа в виде комплекта из двух идентичных модулей неслучайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти на большинстве платформ. Двухканальный режим существенно увеличивает реальную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и ресурсоёмких приложениях. Для активации этого режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для старого поколения DDR3 или нового DDR5. Уточните в спецификациях платы и процессора поддержку частоты 3600 МГц, особенно для плат на чипсетах начального уровня. Помните, что для активации частоты 3600 МГц почти всегда требуется включить профиль XMP в BIOS. Этот комплект - отличный сбалансированный вариант для современной игровой или рабочей сборки, но если вы планируете профессиональную работу с 3D, видео в 4K или множество виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты большего объёма, например, 32 ГБ (2x16 ГБ).
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти станет отличным выбором для геймеров и энтузиастов, собирающих современный ПК среднего или высокого уровня. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ - этого объёма достаточно для комфортной игры в новые проекты на высоких настройках, одновременной работы с десятками вкладок браузера, мессенджерами и лёгким творческим софтом. Память выходит за рамки базовых офисных решений за счёт высокой частоты, но при этом остаётся разумным компромиссом для тех, кому не требуются экстремальные объёмы под профессиональный рендеринг или виртуальные машины.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является оптимальным и самым распространённым выбором для современных платформ. Это поколение обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор - 288-контактный DIMM, что означает предназначение исключительно для настольных компьютеров. Данные модули физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3, DDR5 или ноутбучными SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ, что в сумме составляет 16 ГБ. Рабочая частота 3600 МГц находится в оптимальном диапазоне для процессоров AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее, а также для многих платформ Intel, обеспечивая значительный прирост пропускной способности по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц. В играх это может выражаться в повышении минимального FPS и общей стабильности, а в рабочих приложениях - в сокращении времени обработки данных и большей отзывчивости системы при многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Заявленные тайминги имеют прямое отношение к задержкам при доступе к данным. Модули поддерживают профиль автоматического разгона Intel XMP 2.0. Это означает, что для работы на номинальной частоте 3600 МГц, скорее всего, потребуется всего один клик в BIOS/UEFI материнской платы, без необходимости вручную подбирать напряжение и тайминги. Рабочее напряжение при активации XMP повышается до уровня, необходимого для стабильной работы на высоких частотах.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DDR4 и поддерживающими технологию XMP. Ключевой момент - официальная поддержка заявленной частоты 3600 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. Например, для процессоров AMD Ryzen частоты выше 3200 МГц считаются разгоном памяти контроллера (Infinity Fabric), а для Intel - необходимо сверить максимальную поддерживаемую частоту для конкретного чипсета (например, B560, Z590, B660, Z690 и новее).
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только формируют стильный внешний вид, но и способствуют отводу тепла при высоких нагрузках и длительной работе на повышенных частотах. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СВО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает её практичным выбором для лаконичных или корпоративных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа в виде комплекта из двух идентичных модулей неслучайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти на большинстве платформ. Двухканальный режим существенно увеличивает реальную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и ресурсоёмких приложениях. Для активации этого режима планки следует установить в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а не для старого поколения DDR3 или нового DDR5. Уточните в спецификациях платы и процессора поддержку частоты 3600 МГц, особенно для плат на чипсетах начального уровня. Помните, что для активации частоты 3600 МГц почти всегда требуется включить профиль XMP в BIOS. Этот комплект - отличный сбалансированный вариант для современной игровой или рабочей сборки, но если вы планируете профессиональную работу с 3D, видео в 4K или множество виртуальных машин, стоит рассмотреть комплекты большего объёма, например, 32 ГБ (2x16 ГБ).
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