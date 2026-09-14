Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733144
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
20
Описание товара Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200
ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), 1Rx8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 57 баллов
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 300 руб.6825 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x8GB 5600MHz (AX5U5600C468G-DTLA...
-
В наличииЦена 27 540 руб.6885 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 3200MHz (PSD432G3...
-
В наличииЦена 27 980 руб.6995 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 16Gb 5600MHz pc-4480...
-
В наличииЦена 27 980 руб.6995 руб. в СплитОперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL...
-
В наличииЦена 28 370 руб.7093 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 2666MHz (PSD432G2...
-
В наличииЦена 29 730 руб.7433 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 HPE 16Gb 2666MHz (835955-B21)
-
В наличииЦена 29 940 руб.7485 руб. в СплитМодуль памяти DIMM 32GB DDR4-3200 PSP432G3200H1 PATRIOT
-
В наличииЦена 30 050 руб.7513 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Patriot 2x8Gb 4800MHz (PSD516G4800K)
-
В наличииЦена 30 060 руб.7515 руб. в СплитПамять оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast Black E...
-
В наличииЦена 30 220 руб.7555 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb 2666MHz (PVS432...
-
В наличииЦена 33 060 руб.8265 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 2666MHz (PSD432G2...
-
В наличииЦена 33 450 руб.8363 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 32Gb 3200Mhz (CT32G4DFD832A)
Бренд
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Россия
ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200 (PC4-25600), 1Rx8, C22, 1,2V consumer memory, МПТ 57 баллов
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200