Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние, 733141
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 760 руб. 4 241 руб.
В наличии
Код товара: 733141
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
2 760 руб. -35%
4 241 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Комплектация
демо версия, небольшие потертости на корпусе
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
420
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние
Причина уценки: демо версия, небольшие потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кронштейн, кабель питания, автомобильное зу, документация
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Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Комплектация
демо версия, небольшие потертости на корпусе
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
420
Страна производитель
Республика Корея
Причина уценки: демо версия, небольшие потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кронштейн, кабель питания, автомобильное зу, документация
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Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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