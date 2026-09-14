Описание товара Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) виниловая пластинка

Известный продюсер, диджей, автор песен и музыкант Рузвельт анонсировал свой долгожданный альбом "Embrace" в 2023 году и выпустил захватывающий заглавный сингл "Paralyzed". Альбом Embrace, являющийся продолжением его получившего признание критиков альбома "Polydans" 2021 года, представляет собой яркое по звучанию и глубоко личное творческое высказывание немецкого мультиинструменталиста, который быстро зарекомендовал себя как один из самых новаторских музыкальных талантов в мире. Анонс альбома "Embrace" сопровождается выпуском трека "Paralyzed", третьего трека с нового альбома после недавно вышедших песен "Luna" и "Ordinary Love". Вдохновленный чувствами, которые вызывало диско начало 80-х, Рузвельт оказывается в состоянии любовной тоски, в то время как мерцающие синтезаторы окутывают фанковую, танцевальную басовую линию. Рузвельт говорит о треке: «Во время работы над композицией в Барселоне на меня сильно повлияло диско начала 80-х, особенно басовые партии, и я много слушал таких певиц, как Мелба Мур или Гвен Гатри — в этих басовых линиях есть что-то воодушевляющее и грустное, что всегда меня притягивает. Композиция Paralyzed появилась спонтанно из сыгранной басовой партии, и, накладывая остальные инструменты, я попытался придать произведению то горько-сладкое чувство, которое мне присуще старым диско-трекам». Альбом "Embrace" был полностью написан, записан и спродюсирован Рузвельтом (сценический псевдоним Мариуса Лаубера). В альбоме представлены глубоко личные тексты и проникновенные инструментальные партии, не похожие ни на что из того, что можно было услышать на предыдущих релизах Рузвельта. Чувствуя себя отчужденным от музыкальной индустрии и борясь с синдромом самозванца, Лаубер взял свою домашнюю студию в турне, чтобы полностью погрузиться в процесс написания песен. Используя импровизированные установки в городах по всему миру, Лаубер создал альбом, который звучит одновременно интимно и масштабно, с калейдоскопическими синтезаторными аранжировками и захватывающими диско-бас-линиями. Название альбома происходит от осознания Лаубером того, что к 30 годам многие из его друзей детства устроились на «настоящую работу», в то время как он все еще путешествовал, живя жизнью артиста — название "Embrace" служит отсылкой к самому артисту, напоминанием о необходимости принимать непредсказуемые повороты жизни.