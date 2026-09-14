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Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) виниловая пластинка

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Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 1
Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 2
Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 3
Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roosevelt
Альбом (сингл)
Embrace
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 1
  • Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 2
  • Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 3
  • Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733008
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Характеристики

Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Counter
Barcode
[5054429174946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roosevelt
Альбом (сингл)
Embrace
Жанр
Диско
Трек-лист
Ordinary Love, Rising, Luna, Yucca Mesa, Paralyzed, Lake Shore, Realize, Fall Right In, Forevermore, Alive
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roosevelt - Embrace (Clear) (5054429174946) виниловая пластинка

Известный продюсер, диджей, автор песен и музыкант Рузвельт анонсировал свой долгожданный альбом "Embrace" в 2023 году и выпустил захватывающий заглавный сингл "Paralyzed". Альбом Embrace, являющийся продолжением его получившего признание критиков альбома "Polydans" 2021 года, представляет собой яркое по звучанию и глубоко личное творческое высказывание немецкого мультиинструменталиста, который быстро зарекомендовал себя как один из самых новаторских музыкальных талантов в мире. Анонс альбома "Embrace" сопровождается выпуском трека "Paralyzed", третьего трека с нового альбома после недавно вышедших песен "Luna" и "Ordinary Love". Вдохновленный чувствами, которые вызывало диско начало 80-х, Рузвельт оказывается в состоянии любовной тоски, в то время как мерцающие синтезаторы окутывают фанковую, танцевальную басовую линию. Рузвельт говорит о треке: «Во время работы над композицией в Барселоне на меня сильно повлияло диско начала 80-х, особенно басовые партии, и я много слушал таких певиц, как Мелба Мур или Гвен Гатри — в этих басовых линиях есть что-то воодушевляющее и грустное, что всегда меня притягивает. Композиция Paralyzed появилась спонтанно из сыгранной басовой партии, и, накладывая остальные инструменты, я попытался придать произведению то горько-сладкое чувство, которое мне присуще старым диско-трекам». Альбом "Embrace" был полностью написан, записан и спродюсирован Рузвельтом (сценический псевдоним Мариуса Лаубера). В альбоме представлены глубоко личные тексты и проникновенные инструментальные партии, не похожие ни на что из того, что можно было услышать на предыдущих релизах Рузвельта. Чувствуя себя отчужденным от музыкальной индустрии и борясь с синдромом самозванца, Лаубер взял свою домашнюю студию в турне, чтобы полностью погрузиться в процесс написания песен. Используя импровизированные установки в городах по всему миру, Лаубер создал альбом, который звучит одновременно интимно и масштабно, с калейдоскопическими синтезаторными аранжировками и захватывающими диско-бас-линиями. Название альбома происходит от осознания Лаубером того, что к 30 годам многие из его друзей детства устроились на «настоящую работу», в то время как он все еще путешествовал, живя жизнью артиста — название "Embrace" служит отсылкой к самому артисту, напоминанием о необходимости принимать непредсказуемые повороты жизни.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Counter
Barcode
[5054429174946]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roosevelt
Альбом (сингл)
Embrace
Жанр
Диско
Трек-лист
Ordinary Love, Rising, Luna, Yucca Mesa, Paralyzed, Lake Shore, Realize, Fall Right In, Forevermore, Alive
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Известный продюсер, диджей, автор песен и музыкант Рузвельт анонсировал свой долгожданный альбом "Embrace" в 2023 году и выпустил захватывающий заглавный сингл "Paralyzed". Альбом Embrace, являющийся продолжением его получившего признание критиков альбома "Polydans" 2021 года, представляет собой яркое по звучанию и глубоко личное творческое высказывание немецкого мультиинструменталиста, который быстро зарекомендовал себя как один из самых новаторских музыкальных талантов в мире. Анонс альбома "Embrace" сопровождается выпуском трека "Paralyzed", третьего трека с нового альбома после недавно вышедших песен "Luna" и "Ordinary Love". Вдохновленный чувствами, которые вызывало диско начало 80-х, Рузвельт оказывается в состоянии любовной тоски, в то время как мерцающие синтезаторы окутывают фанковую, танцевальную басовую линию. Рузвельт говорит о треке: «Во время работы над композицией в Барселоне на меня сильно повлияло диско начала 80-х, особенно басовые партии, и я много слушал таких певиц, как Мелба Мур или Гвен Гатри — в этих басовых линиях есть что-то воодушевляющее и грустное, что всегда меня притягивает. Композиция Paralyzed появилась спонтанно из сыгранной басовой партии, и, накладывая остальные инструменты, я попытался придать произведению то горько-сладкое чувство, которое мне присуще старым диско-трекам». Альбом "Embrace" был полностью написан, записан и спродюсирован Рузвельтом (сценический псевдоним Мариуса Лаубера). В альбоме представлены глубоко личные тексты и проникновенные инструментальные партии, не похожие ни на что из того, что можно было услышать на предыдущих релизах Рузвельта. Чувствуя себя отчужденным от музыкальной индустрии и борясь с синдромом самозванца, Лаубер взял свою домашнюю студию в турне, чтобы полностью погрузиться в процесс написания песен. Используя импровизированные установки в городах по всему миру, Лаубер создал альбом, который звучит одновременно интимно и масштабно, с калейдоскопическими синтезаторными аранжировками и захватывающими диско-бас-линиями. Название альбома происходит от осознания Лаубером того, что к 30 годам многие из его друзей детства устроились на «настоящую работу», в то время как он все еще путешествовал, живя жизнью артиста — название "Embrace" служит отсылкой к самому артисту, напоминанием о необходимости принимать непредсказуемые повороты жизни.


Теги товара: Цветной винил
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