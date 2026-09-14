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Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка

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Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 1
Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 2
Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 3
Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 4
Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 5
Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Tunes Of War
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 1
  • Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 2
  • Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 3
  • Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 4
  • Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 5
  • Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732945
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198028861212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Tunes Of War
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Brave (Intro), Scotland United, The Dark of the Sun, William Wallace (Braveheart), The Bruce (the Lion King), The Ballad of Flodden, The Ballad of Mary (Queen of Scots), The Truth, Cry For Freedom (James the Vi), Killing Time, Rebellion (the Clans Are Marching), Culloden Muir, The Fall of the Brave (Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка

Tunes of War — седьмой студийный альбом немецкой хэви-метал группы Grave Digger, выпущенный в 1996 году. Издание на виниле. С альбомом «Tunes Of War» группа Grave Digger перенесла своих слушателей на поля сражений шотландской истории, от средневековых конфликтов между ее кланами в 11 веке до якобитского восстания 18 века. Концептуальный альбом сочетал в себе исторические повествования с зажигательными металлическими гимнами, подкреплёнными мощными гитарными риффами и эпическими мелодиями. Группа создала работу, захватывающую как музыкально, так и по содержанию. «Tunes Of War» стал важной вехой в карьере Grave Digger и установил новые стандарты жанра концептуальных альбомов в хэви-метале.

Отзывы о товаре Grave Digger - Tunes Of War (198028861212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198028861212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Grave Digger
Альбом (сингл)
Tunes Of War
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Brave (Intro), Scotland United, The Dark of the Sun, William Wallace (Braveheart), The Bruce (the Lion King), The Ballad of Flodden, The Ballad of Mary (Queen of Scots), The Truth, Cry For Freedom (James the Vi), Killing Time, Rebellion (the Clans Are Marching), Culloden Muir, The Fall of the Brave (Outro)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Tunes of War — седьмой студийный альбом немецкой хэви-метал группы Grave Digger, выпущенный в 1996 году. Издание на виниле. С альбомом «Tunes Of War» группа Grave Digger перенесла своих слушателей на поля сражений шотландской истории, от средневековых конфликтов между ее кланами в 11 веке до якобитского восстания 18 века. Концептуальный альбом сочетал в себе исторические повествования с зажигательными металлическими гимнами, подкреплёнными мощными гитарными риффами и эпическими мелодиями. Группа создала работу, захватывающую как музыкально, так и по содержанию. «Tunes Of War» стал важной вехой в карьере Grave Digger и установил новые стандарты жанра концептуальных альбомов в хэви-метале.
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