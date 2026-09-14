Muddy Waters - Im Ready (Pink) (8719262042407) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Im Ready
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732923
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Im Ready
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I'm Ready, 33 Years, Who Do You Trust, Copper Brown, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mamie, Rock Me, Screamin' And Cryin', Good Morning Little School Girl
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Muddy Waters - Im Ready (Pink) (8719262042407) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'm Ready, 33 Years, Who Do You Trust, Copper Brown, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mamie, Rock Me, Screamin' And Cryin', Good Morning Little School Girl
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Im Ready
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I'm Ready, 33 Years, Who Do You Trust, Copper Brown, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mamie, Rock Me, Screamin' And Cryin', Good Morning Little School Girl
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'm Ready, 33 Years, Who Do You Trust, Copper Brown, I'm Your Hoochie Coochie Man, Mamie, Rock Me, Screamin' And Cryin', Good Morning Little School Girl
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Muddy Waters - Im Ready (Pink) (8719262042407) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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