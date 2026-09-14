Buscabulla - Se Amaba Asi (887828050819) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buscabulla
Альбом (сингл)
Se Amaba Asi
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732910
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887828050819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buscabulla
Альбом (сингл)
Se Amaba Asi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
El Camino, Divino Tesoro, Miraverah?, El Empuje, Te Fuiste, Se Amaba As?, Incr?dula, Mi Marido, Mortal, De Lejito
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buscabulla - Se Amaba Asi (887828050819) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: El Camino, Divino Tesoro, Miraverah?, El Empuje, Te Fuiste, Se Amaba As?, Incr?dula, Mi Marido, Mortal, De Lejito
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Time - The Time (coloured) (0603497843954) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитChristine And The Queens - Chris (English Edition) (506052543601...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMotorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитCesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJanis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) винилова...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитAnne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (00289486170...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитNazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пласт...
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887828050819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buscabulla
Альбом (сингл)
Se Amaba Asi
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
El Camino, Divino Tesoro, Miraverah?, El Empuje, Te Fuiste, Se Amaba As?, Incr?dula, Mi Marido, Mortal, De Lejito
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: El Camino, Divino Tesoro, Miraverah?, El Empuje, Te Fuiste, Se Amaba As?, Incr?dula, Mi Marido, Mortal, De Lejito
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Buscabulla - Se Amaba Asi (887828050819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Buscabulla - Se Amaba Asi (887828050819) виниловая пластинка