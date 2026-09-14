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Владимир Кузьмин - Махагон (4640001406607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Махагон (4640001406607) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Махагон
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Махагон (4640001406607) - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Махагон (4640001406607) - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Махагон (4640001406607) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732886
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Махагон
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зелёная дымка, Полная луна, Мне нужен твой свет, Тамагуна, Колдунья, Сатурн, Реинкарнация, Другая реальность, Туманная дорога, Когда ты вспомнишь обо мне
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Махагон (4640001406607) виниловая пластинка

Влади?мир Бори?сович Кузьми?н — советский и российский певец, автор-исполнитель, композитор, поэт-песенник, гитарист, мультиинструменталист, рок-музыкант, звукорежиссёр и автор песен. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик». Народный артист Российской Федерации.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Махагон (4640001406607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Махагон
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Зелёная дымка, Полная луна, Мне нужен твой свет, Тамагуна, Колдунья, Сатурн, Реинкарнация, Другая реальность, Туманная дорога, Когда ты вспомнишь обо мне
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Влади?мир Бори?сович Кузьми?н — советский и российский певец, автор-исполнитель, композитор, поэт-песенник, гитарист, мультиинструменталист, рок-музыкант, звукорежиссёр и автор песен. Один из основателей и лидеров группы «Карнавал», лидер группы «Динамик». Народный артист Российской Федерации.


Теги товара: Русский рок
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