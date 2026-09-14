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Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) виниловая пластинка

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Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) - фото 2
Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) - фото 3
Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Belle Epoque
Альбом (сингл)
Disco Sound – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) - фото 1
  • Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) - фото 2
  • Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) - фото 3
  • Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732760
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Belle Epoque
Альбом (сингл)
Disco Sound – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Black Is Black (Disco Version), Disco Sound, Black Is Black, Why Don't You Lay Down, Black Is Black (Reprise), Gimme Time, Mister-Do-Right, My Life, Bamalama, Miss Broadway, Jump Down, Losing You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) виниловая пластинка

"Disco Sound – Greatest Hits" — сборник хитов французского женского вокального трио из Парижа Belle ?poque. Группа обрела популярность в конце 1970-х годов с выходом кавер-версии песни "Black Is Black" испанской группы Los Bravos, изначально ставшей хитом в 1966 году. Самыми известными песнями группы являются синглы "Miss Broadway" и "Bamalama", вышедшие в 1977 и 1978 годах.

Отзывы о товаре Belle Epoque - Disco Sound – Greatest Hits (4409514302963) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302963]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Belle Epoque
Альбом (сингл)
Disco Sound – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Black Is Black (Disco Version), Disco Sound, Black Is Black, Why Don't You Lay Down, Black Is Black (Reprise), Gimme Time, Mister-Do-Right, My Life, Bamalama, Miss Broadway, Jump Down, Losing You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Disco Sound – Greatest Hits" — сборник хитов французского женского вокального трио из Парижа Belle ?poque. Группа обрела популярность в конце 1970-х годов с выходом кавер-версии песни "Black Is Black" испанской группы Los Bravos, изначально ставшей хитом в 1966 году. Самыми известными песнями группы являются синглы "Miss Broadway" и "Bamalama", вышедшие в 1977 и 1978 годах.
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