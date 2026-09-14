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Blue System - Magic Symphony – Greatest Hits (4409514302994) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue System - Magic Symphony – Greatest Hits (4409514302994) виниловая пластинка

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Blue System - Magic Symphony – Greatest Hits (4409514302994) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLUE SYSTEM
Альбом (сингл)
Magic Symphony – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Blue System - Magic Symphony – Greatest Hits (4409514302994) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732757
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLUE SYSTEM
Альбом (сингл)
Magic Symphony – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Magic Symphony, She's A Lady (Maxi Version), Love Suite, Deja Vu, Gangster Love, My Bed Is Too Big, Sorry Little Sarah, Under My Skin, Romeo & Juliet (Single Version), Emanuelle (Maxi Version), Lucifer, Love Is Such A Lonely Sword, G.T.O, Silent Water
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue System - Magic Symphony – Greatest Hits (4409514302994) виниловая пластинка

"Magic Simphony - Greatest Hits" — сборник хитов немецкой англоязычной поп-группы Blue System. Коллектив был создан Дитером Боленом в 1987 году до распада дуэта Modern Talking.

Отзывы о товаре Blue System - Magic Symphony – Greatest Hits (4409514302994) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4409514302994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BLUE SYSTEM
Альбом (сингл)
Magic Symphony – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Magic Symphony, She's A Lady (Maxi Version), Love Suite, Deja Vu, Gangster Love, My Bed Is Too Big, Sorry Little Sarah, Under My Skin, Romeo & Juliet (Single Version), Emanuelle (Maxi Version), Lucifer, Love Is Such A Lonely Sword, G.T.O, Silent Water
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Magic Simphony - Greatest Hits" — сборник хитов немецкой англоязычной поп-группы Blue System. Коллектив был создан Дитером Боленом в 1987 году до распада дуэта Modern Talking.
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