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Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210

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Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 1
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 2
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 3
Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 1
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 2
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 3
  • Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732543
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210

Mercusys MC210 Умная поворотно-наклонная камера 2K-съёмка сверхвысокой чёткости раскрывает каждый момент. Точные оптические элементы передают яркие цвета и реалистичные детали, превращая кадры в незабываемые воспоминания. Ни одна деталь не ускользнёт. Камера круглосуточно отслеживает движение, гарантируя, что объект всегда в кадре. Для дома или бизнеса — MC210 обеспечивает надёжную и всестороннюю защиту. Ночное видение обеспечивает чёткое изображение в чёрно-белом цвете на расстоянии до 12 м, гарантируя видимость даже в полной темноте. Слушайте и отвечайте в реальном времени через встроенный микрофон и динамик. Общайтесь с семьёй и домашними питомцами в любой момент. Создавайте приватные зоны и исключайте нежелательные области из обзора. Личные моменты останутся личными.

Отзывы о товаре Умная поворотно-наклонная камера Mercusys MC210




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP20
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Mercusys MC210 Умная поворотно-наклонная камера 2K-съёмка сверхвысокой чёткости раскрывает каждый момент. Точные оптические элементы передают яркие цвета и реалистичные детали, превращая кадры в незабываемые воспоминания. Ни одна деталь не ускользнёт. Камера круглосуточно отслеживает движение, гарантируя, что объект всегда в кадре. Для дома или бизнеса — MC210 обеспечивает надёжную и всестороннюю защиту. Ночное видение обеспечивает чёткое изображение в чёрно-белом цвете на расстоянии до 12 м, гарантируя видимость даже в полной темноте. Слушайте и отвечайте в реальном времени через встроенный микрофон и динамик. Общайтесь с семьёй и домашними питомцами в любой момент. Создавайте приватные зоны и исключайте нежелательные области из обзора. Личные моменты останутся личными.
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