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Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U

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Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731884
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U

Представляем вам надежного цифрового сторожа для вашего дома или офиса — IP-камеру Tiandy TC-H332N (9DA-4). Это современное сетевое устройство для видеонаблюдения, которое сочетает в себе четкую картинку, интеллектуальные функции и простоту установки, обеспечивая вам спокойствие и полный контроль над ситуацией. Камера имеет современную сферическую конструкцию, которая гармонично впишется в любой интерьер. Ее главная сила — это высокодетализированное изображение. Благодаря трехмегапиксельной матрицы и максимальному разрешению 2304x1296 пикселей вы сможете разглядеть даже мелкие детали на записи. Камера передает плавное видео с частотой до 20 кадров в секунду, что исключает пропуск важных моментов. Широкий угол обзора в 51 градус, обеспеченный фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, позволяет охватить значительное пространство. Работать с камерой невероятно удобно. Она поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi, что избавляет от необходимости прокладки кабелей. Питается устройство от стандартной сети. Управление и просмотр видео в реальном времени осуществляются прямо со смартфона, где бы вы ни находились. Все важные события сохраняются либо на карту памяти, для которой в корпусе предусмотрен специальный слот, либо в облачное хранилище. Безопасность не прекращается даже с наступлением темноты. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью действия до 15 метров позволяет камере вести четкое черно-белое наблюдение в полной темноте. Вы всегда будете в курсе происходящего. Дополнительную защиту обеспечивает функция обнаружения движения: камера способна анализировать изображение и мгновенно оповещать вас о любом подозрительном событии, отправляя push-уведомление на телефон. Также вы сможете не только видеть, но и слышать происходящее благодаря встроенному микрофону. Для эффективного использования интернет-трафика и места на карте памяти применяются современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.265 и S+265. Это гарантирует длительную и экономичную запись высококачественного видео. IP-камера Tiandy TC-H332N (9DA-4) — это умный и технологичный выбор для тех, кто ценит надежность, качество и простоту использования в системе видеоконтроля.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
до 15 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -10 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам надежного цифрового сторожа для вашего дома или офиса — IP-камеру Tiandy TC-H332N (9DA-4). Это современное сетевое устройство для видеонаблюдения, которое сочетает в себе четкую картинку, интеллектуальные функции и простоту установки, обеспечивая вам спокойствие и полный контроль над ситуацией. Камера имеет современную сферическую конструкцию, которая гармонично впишется в любой интерьер. Ее главная сила — это высокодетализированное изображение. Благодаря трехмегапиксельной матрицы и максимальному разрешению 2304x1296 пикселей вы сможете разглядеть даже мелкие детали на записи. Камера передает плавное видео с частотой до 20 кадров в секунду, что исключает пропуск важных моментов. Широкий угол обзора в 51 градус, обеспеченный фиксированным объективом с фокусным расстоянием 4 мм, позволяет охватить значительное пространство. Работать с камерой невероятно удобно. Она поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi, что избавляет от необходимости прокладки кабелей. Питается устройство от стандартной сети. Управление и просмотр видео в реальном времени осуществляются прямо со смартфона, где бы вы ни находились. Все важные события сохраняются либо на карту памяти, для которой в корпусе предусмотрен специальный слот, либо в облачное хранилище. Безопасность не прекращается даже с наступлением темноты. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью действия до 15 метров позволяет камере вести четкое черно-белое наблюдение в полной темноте. Вы всегда будете в курсе происходящего. Дополнительную защиту обеспечивает функция обнаружения движения: камера способна анализировать изображение и мгновенно оповещать вас о любом подозрительном событии, отправляя push-уведомление на телефон. Также вы сможете не только видеть, но и слышать происходящее благодаря встроенному микрофону. Для эффективного использования интернет-трафика и места на карте памяти применяются современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.265 и S+265. Это гарантирует длительную и экономичную запись высококачественного видео. IP-камера Tiandy TC-H332N (9DA-4) — это умный и технологичный выбор для тех, кто ценит надежность, качество и простоту использования в системе видеоконтроля.
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Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-H332N 9DA-4 компактная поворотная домашняя, 3Мп, 2304х1296@20к/c, DWDR, цвет: 0.05лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 4мм, встроенные микрофон и динамик, G.711A, G.711U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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