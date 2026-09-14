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Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
  • Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360 - фото 1
  • Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360 - фото 2
  • Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360 - фото 3
  • Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732148
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Комплектация
нивелир, очки, аккумулятор, зарядное устройство, источники питания AA - 3 шт., инструкция, кейс
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
13
Высота, см
8.5
Элементы питания
4x AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х16
Вес, кг.
2

Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360

CONDTROL Multiline 360 – автоматический мультипризменный лазерный нивелир, обеспечивающий построение одной горизонтальной плоскости с углом развертки триста шестьдесят градусов и четырех вертикальных плоскостей, что делает разметку удобней и позволяет выполнять работы в более короткие сроки. 3D–разметка - нивелир CONDTROL Multiline 360 имеет точку отвеса (надир), которая соответствует точке пересечения вертикальных плоскостей (зенит), позволяя таким образом переносить разметку с пола на потолок. Преимуществом такой оптической системы является то, что при вращении прибора вертикальная ось остается неподвижной. Таким образом, CONDTROL Multiline 360 – это уникальный в своем роде лазерный построитель плоскостей, производящий 3D-разметку помещений с привязкой к точке размещения нивелира. Поворотная площадка - лазерный нивелир CONDTROL Multiline 360 имеет возможность плавной регулировки положения вертикальных линий при помощи встроенной поворотной площадки, что позволит пользоваться нивелиром без дополнительных приспособлений, например при монтаже металлических конструкций. Виброзащита - благодаря тому, что блокиратор компенсатора нивелира CONDTROL Multiline 360 совмещен с тумблером включения, устройство надежно защищено от ударной вибронагрузки. Энерговооружённость - CONDTROL Multiline 360 оснащен литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим непрерывную работу нивелира до восьми часов. Благодаря встроенной системе заряда аккумулятора нивелир может работать от сети двести двадцать вольт и одновременно заряжаться, что позволяет экономить время при разметке помещений. Встроенный в аккумулятор разъем MicroUSB позволяет производить зарядку вне корпуса прибора, при этом аккумулятор можно заменить на традиционные щелочные батарейки формата АА. Лазерный нивелир CONDTROL Multiline 360 можно устанавливать на штатив или штангу с резьбой пять восьмых дюйма.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный CONDTROL Multiline 360




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Комплектация
нивелир, очки, аккумулятор, зарядное устройство, источники питания AA - 3 шт., инструкция, кейс
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
100
Развернуть
Точность, мм/м
0,2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3.5
Ширина, см
13
Высота, см
8.5
Элементы питания
4x AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL Multiline 360 – автоматический мультипризменный лазерный нивелир, обеспечивающий построение одной горизонтальной плоскости с углом развертки триста шестьдесят градусов и четырех вертикальных плоскостей, что делает разметку удобней и позволяет выполнять работы в более короткие сроки. 3D–разметка - нивелир CONDTROL Multiline 360 имеет точку отвеса (надир), которая соответствует точке пересечения вертикальных плоскостей (зенит), позволяя таким образом переносить разметку с пола на потолок. Преимуществом такой оптической системы является то, что при вращении прибора вертикальная ось остается неподвижной. Таким образом, CONDTROL Multiline 360 – это уникальный в своем роде лазерный построитель плоскостей, производящий 3D-разметку помещений с привязкой к точке размещения нивелира. Поворотная площадка - лазерный нивелир CONDTROL Multiline 360 имеет возможность плавной регулировки положения вертикальных линий при помощи встроенной поворотной площадки, что позволит пользоваться нивелиром без дополнительных приспособлений, например при монтаже металлических конструкций. Виброзащита - благодаря тому, что блокиратор компенсатора нивелира CONDTROL Multiline 360 совмещен с тумблером включения, устройство надежно защищено от ударной вибронагрузки. Энерговооружённость - CONDTROL Multiline 360 оснащен литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим непрерывную работу нивелира до восьми часов. Благодаря встроенной системе заряда аккумулятора нивелир может работать от сети двести двадцать вольт и одновременно заряжаться, что позволяет экономить время при разметке помещений. Встроенный в аккумулятор разъем MicroUSB позволяет производить зарядку вне корпуса прибора, при этом аккумулятор можно заменить на традиционные щелочные батарейки формата АА. Лазерный нивелир CONDTROL Multiline 360 можно устанавливать на штатив или штангу с резьбой пять восьмых дюйма.
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