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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM)

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 5
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 6
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 7
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 8
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 9
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 10
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 11
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 12
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 13
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 14
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731802
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM)

Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы даже в самых суровых условиях. Оснащенная матрицей с разрешением 2 мегапикселя и функциональностью WDR, камера может записывать четкое и детализированное видео с разрешением 1920x1080 пикселей, что делает ее идеальной для мониторинга в любое время суток. Камера выполнена в белом цилиндрическом корпусе и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге. Это позволяет устанавливать ее на улице, не опасаясь влияния погодных условий, таких как дождь, снег или пыль. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С обеспечивает надежную работу камеры в самых различных климатических условиях. Модель оснащена инфракрасной подсветкой, которая позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, а функция «день/ночь» автоматически переключает режимы записи в зависимости от уровня освещенности, обеспечивая высокое качество изображения в любое время суток. Видеокамера поддерживает питание PoE (Power over Ethernet), что упрощает процесс установки и исключает необходимость в дополнительной проводке для обеспечения питания. Несмотря на все свои продвинутые функции, камера весит всего 0,14 кг, что облегчает ее монтаж. Бренд HiWatch славится своей надежностью и высокими стандартами качества, и данная модель камеры видеонаблюдения не является исключением. Она не поддерживает карты памяти, но предлагает все необходимые функции для эффективного видеонаблюдения, делая ее идеальным выбором для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для уличного наблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы даже в самых суровых условиях. Оснащенная матрицей с разрешением 2 мегапикселя и функциональностью WDR, камера может записывать четкое и детализированное видео с разрешением 1920x1080 пикселей, что делает ее идеальной для мониторинга в любое время суток. Камера выполнена в белом цилиндрическом корпусе и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге. Это позволяет устанавливать ее на улице, не опасаясь влияния погодных условий, таких как дождь, снег или пыль. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С обеспечивает надежную работу камеры в самых различных климатических условиях. Модель оснащена инфракрасной подсветкой, которая позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, а функция «день/ночь» автоматически переключает режимы записи в зависимости от уровня освещенности, обеспечивая высокое качество изображения в любое время суток. Видеокамера поддерживает питание PoE (Power over Ethernet), что упрощает процесс установки и исключает необходимость в дополнительной проводке для обеспечения питания. Несмотря на все свои продвинутые функции, камера весит всего 0,14 кг, что облегчает ее монтаж. Бренд HiWatch славится своей надежностью и высокими стандартами качества, и данная модель камеры видеонаблюдения не является исключением. Она не поддерживает карты памяти, но предлагает все необходимые функции для эффективного видеонаблюдения, делая ее идеальным выбором для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для уличного наблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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