Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch HDC-B020(B)(2.8MM)
Видеокамера HiWatch — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы даже в самых суровых условиях. Оснащенная матрицей с разрешением 2 мегапикселя и функциональностью WDR, камера может записывать четкое и детализированное видео с разрешением 1920x1080 пикселей, что делает ее идеальной для мониторинга в любое время суток. Камера выполнена в белом цилиндрическом корпусе и обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге. Это позволяет устанавливать ее на улице, не опасаясь влияния погодных условий, таких как дождь, снег или пыль. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С обеспечивает надежную работу камеры в самых различных климатических условиях. Модель оснащена инфракрасной подсветкой, которая позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, а функция «день/ночь» автоматически переключает режимы записи в зависимости от уровня освещенности, обеспечивая высокое качество изображения в любое время суток. Видеокамера поддерживает питание PoE (Power over Ethernet), что упрощает процесс установки и исключает необходимость в дополнительной проводке для обеспечения питания. Несмотря на все свои продвинутые функции, камера весит всего 0,14 кг, что облегчает ее монтаж. Бренд HiWatch славится своей надежностью и высокими стандартами качества, и данная модель камеры видеонаблюдения не является исключением. Она не поддерживает карты памяти, но предлагает все необходимые функции для эффективного видеонаблюдения, делая ее идеальным выбором для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для уличного наблюдения.
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