Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый
HiWatch DS-T200P (2.8 mm) - 2 Мп мини-буллет с поддержкой открытого стандарта HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная ИК-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице.
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