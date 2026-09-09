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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый

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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 790 руб.  3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257845
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, г.
250

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый

HiWatch DS-T200P (2.8 mm) - 2 Мп мини-буллет с поддержкой открытого стандарта HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная ИК-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
HiWatch DS-T200P (2.8 mm) - 2 Мп мини-буллет с поддержкой открытого стандарта HD-TVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до FullHD на расстояние до 500 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная ИК-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересветки объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие температуры располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP66 открывает возможность инсталляции устройства на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T200P 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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