HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280x720
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700281
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280x720
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
340
Описание товара HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280x720
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66
HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре HiWatch DS-T110(2.8mm) Цилиндрическая аналоговая камера, 1280x720, 1 Мп, CMOS, 25 кадр/сек, до 20 м, IP66