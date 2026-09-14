Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM)
Эта видеокамера HiWatch в белом купольном корпусе создана специально для уличного наблюдения. Её прочная конструкция с высокой степенью защиты IP67 уверенно выдерживает любые погодные испытания — от ледяных -40 до знойных +60 °С. Благодаря мощной ИК-подсветке камера чётко видит даже в полной темноте, а функция «день/ночь» заботится о четкости картинки круглосуточно. Разрешение 2560x1440 пикселей и 4-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткие, детальные изображения, а цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением. Лёгкая (всего 0,56 кг) и компактная, камера оснащена портом RJ-45 для удобного монтажа. Поддержка карт памяти не предусмотрена — все просто и надёжно.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 110 руб. 14 930 руб.1278 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитКомпактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8m...
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная по...
-
В наличииЦена 5 460 руб. 7 660 руб.1365 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R13
-
В наличииЦена 5 490 руб. 7 580 руб.1373 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитУличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(...
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитТурельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C44...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM)