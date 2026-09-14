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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731800
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM)

Эта видеокамера HiWatch в белом купольном корпусе создана специально для уличного наблюдения. Её прочная конструкция с высокой степенью защиты IP67 уверенно выдерживает любые погодные испытания — от ледяных -40 до знойных +60 °С. Благодаря мощной ИК-подсветке камера чётко видит даже в полной темноте, а функция «день/ночь» заботится о четкости картинки круглосуточно. Разрешение 2560x1440 пикселей и 4-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткие, детальные изображения, а цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением. Лёгкая (всего 0,56 кг) и компактная, камера оснащена портом RJ-45 для удобного монтажа. Поддержка карт памяти не предусмотрена — все просто и надёжно.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I453M(C)(4MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Эта видеокамера HiWatch в белом купольном корпусе создана специально для уличного наблюдения. Её прочная конструкция с высокой степенью защиты IP67 уверенно выдерживает любые погодные испытания — от ледяных -40 до знойных +60 °С. Благодаря мощной ИК-подсветке камера чётко видит даже в полной темноте, а функция «день/ночь» заботится о четкости картинки круглосуточно. Разрешение 2560x1440 пикселей и 4-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткие, детальные изображения, а цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением. Лёгкая (всего 0,56 кг) и компактная, камера оснащена портом RJ-45 для удобного монтажа. Поддержка карт памяти не предусмотрена — все просто и надёжно.
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