Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252M(B) (4 mm)
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности и контроля за внешним пространством. Эта уличная купольная камера выполнена в стильном белом корпусе и идеально вписывается в любую архитектуру. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей, камера обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 1920x1080 пикселей. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, что расширяет возможности наблюдения за объектом. Для работы в условиях недостаточного освещения видеокамера оснащена ИК подсветкой, обеспечивающей видимость на расстоянии до 30 метров в полной темноте. Цифровой WDR (широкий динамический диапазон) и функция день/ночь позволяют получать четкую картинку вне зависимости от освещенности и времени суток. Модель поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 ГБ, что позволяет хранить значительное количество записи прямо на устройстве. Для интеграции в существующие сети предусмотрен порт RJ-45, что делает подключение простым и быстрым. С степенью защиты IP67, видеокамера HiWatch устойчива к пыли и влаге, обеспечивая долгосрочную эксплуатацию в самых суровых погодных условиях. Эта камера видеонаблюдения станет надежным инструментом для вашей системы безопасности.
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