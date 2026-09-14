Paul Gilbert - Dio Album (Red) (8712725745945) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Gilbert
Альбом (сингл)
Dio Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730501
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725745945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Gilbert
Альбом (сингл)
Dio Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Neon Knights, Kill The King, Stand Up And Shout, Holy Diver, Don't Talk To Strangers, Long Live Rock And Roll, Lady Evil, Country Girl, Starstruck, The Last In Line
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Gilbert - Dio Album (Red) (8712725745945) виниловая пластинка
Лейблы Music Theories Recordings и Mascot Label Group с радостью объявляют о втором виниловом издании альбома гитарного героя Пола Гилберта «The Dio Album», который выйдет 21 июля 2023 года на новом красном виниле. Вдохновение для записи каверов на песни Дио пришло к Гилберту неожиданно, из любви и восхищения музыкой Ронни Джеймса Дио, но тем не менее превратилось в уникальную коллекцию песен, достойную моря металлических духовых инструментов. Ограниченный второй тираж на красном виниле — 500 экземпляров!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725745945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Paul Gilbert
Альбом (сингл)
Dio Album
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Neon Knights, Kill The King, Stand Up And Shout, Holy Diver, Don't Talk To Strangers, Long Live Rock And Roll, Lady Evil, Country Girl, Starstruck, The Last In Line
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лейблы Music Theories Recordings и Mascot Label Group с радостью объявляют о втором виниловом издании альбома гитарного героя Пола Гилберта «The Dio Album», который выйдет 21 июля 2023 года на новом красном виниле. Вдохновение для записи каверов на песни Дио пришло к Гилберту неожиданно, из любви и восхищения музыкой Ронни Джеймса Дио, но тем не менее превратилось в уникальную коллекцию песен, достойную моря металлических духовых инструментов. Ограниченный второй тираж на красном виниле — 500 экземпляров!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Paul Gilbert - Dio Album (Red) (8712725745945) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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