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Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка

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Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка - фото 2
Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freedom
Альбом (сингл)
Freedom At Last
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка - фото 1
  • Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка - фото 2
  • Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730479
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Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freedom
Альбом (сингл)
Freedom At Last
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Enchanted Wood, Deep Down In The Bottom, Have Love Will Travel, Cry Baby Cry, Time Of The Season, Hoo Doo Man, Built For Comfort, Fly, Never Loved A Girl, My Life, Can't Stay With Me, Dusty Track
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Actuel – 25
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка

Freedom была одной из многих британских групп, появившихся в тот особенно плодотворный период, когда на передний план вышли такие исполнители, как Алексис Корнер, Джон Мэйолл, The Yardbirds и, конечно же, Rolling Stones. В состав группы входили бывшие участники чрезвычайно успешной Procol Harum, и они записывали свежий оригинальный материал, который вывел их на передовые позиции в том, что стало известно как блюз-рок, одновременно исполняя классические произведения своих кумиров. Freedom At Last — один из лучших альбомов группы, созданных за относительно короткий период её существования. Музыка, временами громкая, жёсткая и агрессивная, а временами спокойная и интроспективная, демонстрирует композиторские способности Бобби Харрисона, Роджерса Сондерса и Уолта Монагана, а повторение гимнов таких исполнителей, как Хаулин Вулф, Уилли Диксон и Джуниор Уэллс, ясно показывает, что группа знала, куда движется, потому что не забывала, откуда она родом. Эта обновленная версия альбома Freedom At Last — очень своевременное напоминание о яркой работе британской группы, которая сделала блюз первоклассным роком с характером.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Freedom
Альбом (сингл)
Freedom At Last
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Enchanted Wood, Deep Down In The Bottom, Have Love Will Travel, Cry Baby Cry, Time Of The Season, Hoo Doo Man, Built For Comfort, Fly, Never Loved A Girl, My Life, Can't Stay With Me, Dusty Track
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Actuel – 25
Страна производитель
Великобритания
Описание
Freedom была одной из многих британских групп, появившихся в тот особенно плодотворный период, когда на передний план вышли такие исполнители, как Алексис Корнер, Джон Мэйолл, The Yardbirds и, конечно же, Rolling Stones. В состав группы входили бывшие участники чрезвычайно успешной Procol Harum, и они записывали свежий оригинальный материал, который вывел их на передовые позиции в том, что стало известно как блюз-рок, одновременно исполняя классические произведения своих кумиров. Freedom At Last — один из лучших альбомов группы, созданных за относительно короткий период её существования. Музыка, временами громкая, жёсткая и агрессивная, а временами спокойная и интроспективная, демонстрирует композиторские способности Бобби Харрисона, Роджерса Сондерса и Уолта Монагана, а повторение гимнов таких исполнителей, как Хаулин Вулф, Уилли Диксон и Джуниор Уэллс, ясно показывает, что группа знала, куда движется, потому что не забывала, откуда она родом. Эта обновленная версия альбома Freedom At Last — очень своевременное напоминание о яркой работе британской группы, которая сделала блюз первоклассным роком с характером.


Теги товара: Progressive Rock
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