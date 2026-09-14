Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Freedom - Freedom At Last (5060767444382) виниловая пластинка
Freedom была одной из многих британских групп, появившихся в тот особенно плодотворный период, когда на передний план вышли такие исполнители, как Алексис Корнер, Джон Мэйолл, The Yardbirds и, конечно же, Rolling Stones. В состав группы входили бывшие участники чрезвычайно успешной Procol Harum, и они записывали свежий оригинальный материал, который вывел их на передовые позиции в том, что стало известно как блюз-рок, одновременно исполняя классические произведения своих кумиров. Freedom At Last — один из лучших альбомов группы, созданных за относительно короткий период её существования. Музыка, временами громкая, жёсткая и агрессивная, а временами спокойная и интроспективная, демонстрирует композиторские способности Бобби Харрисона, Роджерса Сондерса и Уолта Монагана, а повторение гимнов таких исполнителей, как Хаулин Вулф, Уилли Диксон и Джуниор Уэллс, ясно показывает, что группа знала, куда движется, потому что не забывала, откуда она родом. Эта обновленная версия альбома Freedom At Last — очень своевременное напоминание о яркой работе британской группы, которая сделала блюз первоклассным роком с характером.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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