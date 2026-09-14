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The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка

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The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 1
The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 2
The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 3
The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Lovelines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 1
  • The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 2
  • The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 3
  • The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730444
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Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602557405309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Lovelines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lovelines, Where Do I Go From Here, The Uninvited Guest, If We Try, When I Fall In Love, Kiss Me The Way You Did Last Night, Remember When Lovin' Took All Night, You're The One, Honolulu City Lights, Slow Dance, If I Had You, Little Girl Blue
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovelines, Where Do I Go From Here, The Uninvited Guest, If We Try, When I Fall In Love, Kiss Me The Way You Did Last Night, Remember When Lovin' Took All Night, You're The One, Honolulu City Lights, Slow Dance, If I Had You, Little Girl Blue

Отзывы о товаре The Carpenters - Lovelines (0602557405309) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602557405309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The Carpenters
Альбом (сингл)
Lovelines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lovelines, Where Do I Go From Here, The Uninvited Guest, If We Try, When I Fall In Love, Kiss Me The Way You Did Last Night, Remember When Lovin' Took All Night, You're The One, Honolulu City Lights, Slow Dance, If I Had You, Little Girl Blue
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lovelines, Where Do I Go From Here, The Uninvited Guest, If We Try, When I Fall In Love, Kiss Me The Way You Did Last Night, Remember When Lovin' Took All Night, You're The One, Honolulu City Lights, Slow Dance, If I Had You, Little Girl Blue
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