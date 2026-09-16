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Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка

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Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 1
Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 2
Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 3
Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 4
Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
Mistaken Identity
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 1
  • Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 2
  • Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 3
  • Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 4
  • Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
Mistaken Identity
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of The Blue, The Analyst, Mistaken Identity, Extraordinary Day, A Little Too Late, Be Strong, Electric Storm, Almost Here, Miscommunication, Sanctuary, Last Night On Earth, Fragile, Disorientated, You Are My Rock, Nobody Listened (Uncredited Bonus Track)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Out Of The Blue, The Analyst, Mistaken Identity, Extraordinary Day, A Little Too Late, Be Strong, Electric Storm, Almost Here, Miscommunication, Sanctuary, Last Night On Earth, Fragile, Disorientated, You Are My Rock, Nobody Listened (Uncredited Bonus Track)

Отзывы о товаре Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
Mistaken Identity
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of The Blue, The Analyst, Mistaken Identity, Extraordinary Day, A Little Too Late, Be Strong, Electric Storm, Almost Here, Miscommunication, Sanctuary, Last Night On Earth, Fragile, Disorientated, You Are My Rock, Nobody Listened (Uncredited Bonus Track)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Out Of The Blue, The Analyst, Mistaken Identity, Extraordinary Day, A Little Too Late, Be Strong, Electric Storm, Almost Here, Miscommunication, Sanctuary, Last Night On Earth, Fragile, Disorientated, You Are My Rock, Nobody Listened (Uncredited Bonus Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delta Goodrem - Mistaken Identity (coloured) (8719262039544) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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