Cannibal Corpse - Vile (0039841420418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Vile
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730434
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841420418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Vile
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Devoured by Vermin, Mummified in Barbed Wire, Perverse Suffering, Disfigured, Bloodlands, Puncture Wound Massacre, Relentless Beating, Absolute Hatred, Eaten from Inside, Orgasm Through Torture, Monolith
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cannibal Corpse - Vile (0039841420418) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Devoured by Vermin, Mummified in Barbed Wire, Perverse Suffering, Disfigured, Bloodlands, Puncture Wound Massacre, Relentless Beating, Absolute Hatred, Eaten from Inside, Orgasm Through Torture, Monolith
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841420418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Cannibal Corpse
Альбом (сингл)
Vile
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Devoured by Vermin, Mummified in Barbed Wire, Perverse Suffering, Disfigured, Bloodlands, Puncture Wound Massacre, Relentless Beating, Absolute Hatred, Eaten from Inside, Orgasm Through Torture, Monolith
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Devoured by Vermin, Mummified in Barbed Wire, Perverse Suffering, Disfigured, Bloodlands, Puncture Wound Massacre, Relentless Beating, Absolute Hatred, Eaten from Inside, Orgasm Through Torture, Monolith
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Cannibal Corpse - Vile (0039841420418) виниловая пластинка - стоимость товара 3430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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