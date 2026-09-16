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John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка

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John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Meditations
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Meditations
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Father And The Son And The Holy Ghost / Compassion, Serenity, Love / Consequences, Joy (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Father And The Son And The Holy Ghost / Compassion, Serenity, Love / Consequences, Joy (Bonus Track)

Отзывы о товаре John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
Meditations
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Father And The Son And The Holy Ghost / Compassion, Serenity, Love / Consequences, Joy (Bonus Track)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Father And The Son And The Holy Ghost / Compassion, Serenity, Love / Consequences, Joy (Bonus Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Meditations (5060672889896) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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