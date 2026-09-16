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Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка

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Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка - фото 1
Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Diana Ross; The Supremes
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8435395504437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Diana Ross; The Supremes
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Soul
Трек-лист
Reflections, I'm Gonna Make It (I Will Wait For You), Forever Came Today, I Can't Make It Alone, In And Out Of Love, Bah-Bah-Bah, What The World Needs Now Is Love, Up, Up And Away, Love (Makes Me Do Foolish Things), Then, Misery Makes Its Home In My Heart, Ode To Billie Joe
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reflections, I'm Gonna Make It (I Will Wait For You), Forever Came Today, I Can't Make It Alone, In And Out Of Love, Bah-Bah-Bah, What The World Needs Now Is Love, Up, Up And Away, Love (Makes Me Do Foolish Things), Then, Misery Makes Its Home In My Heart, Ode To Billie Joe



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8435395504437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Diana Ross; The Supremes
Альбом (сингл)
Reflections
Жанр
Soul
Трек-лист
Reflections, I'm Gonna Make It (I Will Wait For You), Forever Came Today, I Can't Make It Alone, In And Out Of Love, Bah-Bah-Bah, What The World Needs Now Is Love, Up, Up And Away, Love (Makes Me Do Foolish Things), Then, Misery Makes Its Home In My Heart, Ode To Billie Joe
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Reflections, I'm Gonna Make It (I Will Wait For You), Forever Came Today, I Can't Make It Alone, In And Out Of Love, Bah-Bah-Bah, What The World Needs Now Is Love, Up, Up And Away, Love (Makes Me Do Foolish Things), Then, Misery Makes Its Home In My Heart, Ode To Billie Joe


Теги товара: Соул, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Ross; The Supremes - Reflections (8435395504437) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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