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Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка

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Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка - фото 1
Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Ross; The Supremes
Альбом (сингл)
Love Child
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8435395504291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Ross; The Supremes
Альбом (сингл)
Love Child
Жанр
Soul
Трек-лист
Love Child, Keep An Eye, How Long Has That Evening Train Been Gone, Does Your Mama Know About Me, Honey Bee (Keep On Stinging Me), Some Things You Never Get Used To, He's My Sunny Boy, You've Been So Wonderful To Me, (Don't Break These) Chains Of Love, You Ain't Livin' Till You're Lovin', I'll Set You Free, Can't Shake It Loose
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Child, Keep An Eye, How Long Has That Evening Train Been Gone, Does Your Mama Know About Me, Honey Bee (Keep On Stinging Me), Some Things You Never Get Used To, He's My Sunny Boy, You've Been So Wonderful To Me, (Don't Break These) Chains Of Love, You Ain't Livin' Till You're Lovin', I'll Set You Free, Can't Shake It Loose



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elemental
Barcode
[8435395504291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Ross; The Supremes
Альбом (сингл)
Love Child
Жанр
Soul
Трек-лист
Love Child, Keep An Eye, How Long Has That Evening Train Been Gone, Does Your Mama Know About Me, Honey Bee (Keep On Stinging Me), Some Things You Never Get Used To, He's My Sunny Boy, You've Been So Wonderful To Me, (Don't Break These) Chains Of Love, You Ain't Livin' Till You're Lovin', I'll Set You Free, Can't Shake It Loose
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Child, Keep An Eye, How Long Has That Evening Train Been Gone, Does Your Mama Know About Me, Honey Bee (Keep On Stinging Me), Some Things You Never Get Used To, He's My Sunny Boy, You've Been So Wonderful To Me, (Don't Break These) Chains Of Love, You Ain't Livin' Till You're Lovin', I'll Set You Free, Can't Shake It Loose


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Ross; The Supremes - Love Child (8435395504291) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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