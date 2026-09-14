Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest СГ СВН 2230 К3
Варочная панель GEFEST - это современное и стильное решение для вашей кухни, идеально сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Изготовленная из закаленного стекла, эта черная газовая варочная панель не только придает кухонному пространству изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и простоту в уходе. С общей мощностью 7600 Вт и четырьмя конфорками, варочная панель позволяет готовить разнообразные блюда одновременно, удовлетворяя даже самые изысканные кулинарные предпочтения. Механическое управление обеспечивает надежность и интуитивно понятную настройку температуры, что делает процесс готовки еще более комфортным. Панель произведена в Беларуси под брендом GEFEST, который славится качественными и надежными кухонными приборами. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит сочетание традиционных решений и современных технологий.
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