Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12
Варочная панель GEFEST — это сочетание элегантного дизайна и высокой функциональности, которое станет идеальным дополнением для вашей кухни. Изготовленная из прочного закаленного стекла белого цвета, эта газовая варочная панель не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежность и долговечность в использовании. Главной особенностью варочной панели является ее механическое управление, которое обеспечивает простое и интуитивно понятное использование. Всего оснащена четырьмя конфорками, идеально подходящими для приготовления различных блюд одновременно. Общая мощность варочной панели составляет 7500 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить даже самые сложные кулинарные шедевры. GEFEST — это известный белорусский бренд, завоевавший доверие покупателей благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Варочная панель гармонично впишется в интерьер любой кухни, привнося в него нотки элегантности и современности.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 19 350 руб.4838 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 62550 B
-
В наличииЦена 23 050 руб.5763 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 27 550 руб.6888 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 45 140 руб.11285 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 64760 BB SMART
-
В наличииЦена 56 590 руб.14148 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные
Теги товара: белые
Отзывы о товаре Газовая варочная панель Gefest СВН 2230 К12