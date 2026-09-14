Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400)
Беспроводная вертикальная мышь Genius Ergo 8250S имеет эргономичную форму, которая минимизирует напряжение в руке, снижая усталость даже при продолжительном использовании. Конструкция устройства предназначена для правшей и выполнена в черном цвете с коричневыми вставками. Мышь оснащена 6 кнопками, включая боковые кнопки для перехода вперед/назад и переключения между режимами разрешения DPI/CPI. Это дает возможность точно настроить мышь в зависимости от задач. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает высокую точность при перемещении указателя по экрану. Genius Ergo 8250S подключается к компьютеру через радиоканал на расстоянии до 10 метров, а питание обеспечивается с помощью батарейки типа AA, что делает ее удобной для использования без необходимости в частых подзарядках. Бесшумные кнопки позволяют избежать лишнего шума, что является дополнительным преимуществом для пользователей, предпочитающих тишину при работе. Мышь выполнена из матового пластика, который не только приятен на ощупь, но и устойчив к загрязнениям и отпечаткам пальцев. При этом отсутствие подсветки и сложных настроек делает модель достаточно простой в эксплуатации.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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