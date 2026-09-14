Top.Mail.Ru
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 1
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 2
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 3
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 4
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 5
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 6
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 7
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 8
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 9
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 10
Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 1
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 2
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 3
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 4
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 5
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 6
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 7
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 8
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 9
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 10
  • Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729958
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
73.8x111.2x78.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400)

Беспроводная вертикальная мышь Genius Ergo 8250S имеет эргономичную форму, которая минимизирует напряжение в руке, снижая усталость даже при продолжительном использовании. Конструкция устройства предназначена для правшей и выполнена в черном цвете с коричневыми вставками. Мышь оснащена 6 кнопками, включая боковые кнопки для перехода вперед/назад и переключения между режимами разрешения DPI/CPI. Это дает возможность точно настроить мышь в зависимости от задач. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает высокую точность при перемещении указателя по экрану. Genius Ergo 8250S подключается к компьютеру через радиоканал на расстоянии до 10 метров, а питание обеспечивается с помощью батарейки типа AA, что делает ее удобной для использования без необходимости в частых подзарядках. Бесшумные кнопки позволяют избежать лишнего шума, что является дополнительным преимуществом для пользователей, предпочитающих тишину при работе. Мышь выполнена из матового пластика, который не только приятен на ощупь, но и устойчив к загрязнениям и отпечаткам пальцев. При этом отсутствие подсветки и сложных настроек делает модель достаточно простой в эксплуатации.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
73.8x111.2x78.3
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная вертикальная мышь Genius Ergo 8250S имеет эргономичную форму, которая минимизирует напряжение в руке, снижая усталость даже при продолжительном использовании. Конструкция устройства предназначена для правшей и выполнена в черном цвете с коричневыми вставками. Мышь оснащена 6 кнопками, включая боковые кнопки для перехода вперед/назад и переключения между режимами разрешения DPI/CPI. Это дает возможность точно настроить мышь в зависимости от задач. Оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает высокую точность при перемещении указателя по экрану. Genius Ergo 8250S подключается к компьютеру через радиоканал на расстоянии до 10 метров, а питание обеспечивается с помощью батарейки типа AA, что делает ее удобной для использования без необходимости в частых подзарядках. Бесшумные кнопки позволяют избежать лишнего шума, что является дополнительным преимуществом для пользователей, предпочитающих тишину при работе. Мышь выполнена из матового пластика, который не только приятен на ощупь, но и устойчив к загрязнениям и отпечаткам пальцев. При этом отсутствие подсветки и сложных настроек делает модель достаточно простой в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Genius Ergo 8250S Champagne (31030031400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...