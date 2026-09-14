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ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W

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ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W - фото 2
ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
490
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W - фото 1
  • ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W - фото 2
  • ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729884
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
490
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х14
Вес, кг.
2.85

Описание товара ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W

Источники бесперебойного питания от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электросети. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, обеспечивая стабильную работу ваших устройств даже при колебаниях напряжения. С активной мощностью 490 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП способен поддерживать работоспособность подключенных устройств в критические моменты. Работая на одной фазе и выдавая напряжение в форме модифицированной синусоиды, устройство подходит для использования с большинством бытовых и офисных приборов. ИБП от CyberPower обладает встроенной защитой телефонной линии, что предотвращает повреждение от всплесков напряжения, передаваемых по проводам связи. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что практически исключает риск выключения техники. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить автономную работу в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и сохранить данные. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В, обеспечивая широкий спектр защиты от колебаний в электросети. Внутри установлена свинцово-кислотная батарея, известная своей надежностью и долговечностью. Для подключения устройств предусмотрены EURO розетки (CEE 7), что делает этот ИБП универсальным для использования в различных странах Европы. В целом, ИБП CyberPower – это надежное и эффективное средство для обеспечения бесперебойной работы и защиты вашей техники от перепадов и сбоев электропитания.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower EXP850E 850VA/490W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
490
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электросети. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и использует линейно-интерактивную топологию, обеспечивая стабильную работу ваших устройств даже при колебаниях напряжения. С активной мощностью 490 Вт и полной мощностью 850 В·А, этот ИБП способен поддерживать работоспособность подключенных устройств в критические моменты. Работая на одной фазе и выдавая напряжение в форме модифицированной синусоиды, устройство подходит для использования с большинством бытовых и офисных приборов. ИБП от CyberPower обладает встроенной защитой телефонной линии, что предотвращает повреждение от всплесков напряжения, передаваемых по проводам связи. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что практически исключает риск выключения техники. При полной нагрузке ИБП способен обеспечить автономную работу в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить текущие задачи и сохранить данные. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В, обеспечивая широкий спектр защиты от колебаний в электросети. Внутри установлена свинцово-кислотная батарея, известная своей надежностью и долговечностью. Для подключения устройств предусмотрены EURO розетки (CEE 7), что делает этот ИБП универсальным для использования в различных странах Европы. В целом, ИБП CyberPower – это надежное и эффективное средство для обеспечения бесперебойной работы и защиты вашей техники от перепадов и сбоев электропитания.
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Отзывы


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