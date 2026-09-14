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Медиаконвертер MikroTik FTC11XG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер MikroTik FTC11XG

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Медиаконвертер MikroTik FTC11XG - фото 1
Медиаконвертер MikroTik FTC11XG - фото 2
Медиаконвертер MikroTik FTC11XG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Медиаконвертер MikroTik FTC11XG - фото 1
  • Медиаконвертер MikroTik FTC11XG - фото 2
  • Медиаконвертер MikroTik FTC11XG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729829
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х6
Вес, г.
700

Описание товара Медиаконвертер MikroTik FTC11XG

Всепогодный преобразователь оптоволокна в медь со степенью защиты IP55 преобразует оптоволоконные соединения 10 Gigabit SFP+ в 10 Gigabit Ethernet с разъемом RJ45. FTC11XG обеспечивает низкое энергопотребление (9–10 Вт) и два способа питания: стандартное гнездо постоянного тока и вход PoE 802.3 af/at/bt 43–57 В. В комплект поставки входит PoE-инжектор, блок питания и все необходимое для крепления на потолке. FTC11XG работает под управлением полной версии SwOS Lite и имеет собственный чип переключателя, позволяющий выполнять множество задач: Поддержка VLAN; SNMP-отчетность; Базовое формирование трафика; Расширенная фильтрация пакетов с помощью списка контроля доступа, который обеспечивает фильтрацию пакетов, учет и маркировку VLAN на основе условий полей

Отзывы о товаре Медиаконвертер MikroTik FTC11XG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Цвет
белый
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Всепогодный преобразователь оптоволокна в медь со степенью защиты IP55 преобразует оптоволоконные соединения 10 Gigabit SFP+ в 10 Gigabit Ethernet с разъемом RJ45. FTC11XG обеспечивает низкое энергопотребление (9–10 Вт) и два способа питания: стандартное гнездо постоянного тока и вход PoE 802.3 af/at/bt 43–57 В. В комплект поставки входит PoE-инжектор, блок питания и все необходимое для крепления на потолке. FTC11XG работает под управлением полной версии SwOS Lite и имеет собственный чип переключателя, позволяющий выполнять множество задач: Поддержка VLAN; SNMP-отчетность; Базовое формирование трафика; Расширенная фильтрация пакетов с помощью списка контроля доступа, который обеспечивает фильтрацию пакетов, учет и маркировку VLAN на основе условий полей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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