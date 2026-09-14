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Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 2
Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 3
Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 4
Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 5
Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 6
Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 2
  • Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 3
  • Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 4
  • Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 5
  • Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 6
  • Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729822
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутаторы ZYXEL Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F)
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
250

Описание товара Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F)

Коммутатор Zyxel – это надежное сетевое устройство, которое обеспечивает высокоскоростную передачу данных и предназначено для использования в различных сетевых средах. Этот управляемый коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что гарантирует эффективное управление сетевыми ресурсами и оптимизацию работы сети. Хотя коммутатор не поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), он отличается компактностью и легкостью – вес устройства составляет всего 0,23 кг. Это делает его идеальным решением для установки в условиях, где пространство играет важную роль. Коммутатор Zyxel оборудован таблицей MAC адресов, рассчитанной на 2000 записей, что позволяет эффективно справляться с трафиком и поддерживать стабильность сети. Будучи продуктом известного бренда Zyxel, коммутатор гарантирует надежность и долгий срок службы, соответствуя высоким стандартам качества. Этот коммутатор станет отличным выбором для малого и среднего бизнеса, нуждающегося в эффективном и экономичном сетевом решении.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутаторы ZYXEL Коммутатор Zyxel GS-105B v5 (GS-105BV5-EU0101F)
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Zyxel – это надежное сетевое устройство, которое обеспечивает высокоскоростную передачу данных и предназначено для использования в различных сетевых средах. Этот управляемый коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что гарантирует эффективное управление сетевыми ресурсами и оптимизацию работы сети. Хотя коммутатор не поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), он отличается компактностью и легкостью – вес устройства составляет всего 0,23 кг. Это делает его идеальным решением для установки в условиях, где пространство играет важную роль. Коммутатор Zyxel оборудован таблицей MAC адресов, рассчитанной на 2000 записей, что позволяет эффективно справляться с трафиком и поддерживать стабильность сети. Будучи продуктом известного бренда Zyxel, коммутатор гарантирует надежность и долгий срок службы, соответствуя высоким стандартам качества. Этот коммутатор станет отличным выбором для малого и среднего бизнеса, нуждающегося в эффективном и экономичном сетевом решении.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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