Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F)
Коммутаторы Zyxel представляют собой надежное и функциональное решение для организации сети в вашем офисе или домашней среде. Данная модель обладает компактными размерами и легким весом всего в 0,172 кг, что делает ее идеальной для настольного использования. Ключевые характеристики этого управляемого коммутатора включают 5 портов RJ45, обеспечивающих базовую скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек (1 Гбит/сек). Это позволяет достичь высокой производительности сети, поддерживая надежное подключение для нескольких устройств одновременно. Размер таблицы MAC адресов, составляющий 4000 записей, обеспечивает эффективное управление сетевыми подключениями и способствует снижению задержек в передаче данных. Важно отметить, что данная модель поддерживает гибкую настройку и управление, которое характерно для управляемых коммутаторов, что позволяет интегрировать ее в сеть с учетом специфических требований вашего бизнеса или домашней сети. Хотя поддержка PoE и скорость портов SFP не заявлены, коммутатор Zyxel предоставляет надежную базовую функциональность для быстрого и эффективного создания сети. Благодаря известному бренду Zyxel, устройство отличается качественным исполнением и обеспечивает долгосрочную стабильность работы. Идеально подходит для небольших офисов и домашних сетей, этот коммутатор станет надежной частью вашей сетевой архитектуры, обеспечивая простоту внедрения, конфигурации и эксплуатации.
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