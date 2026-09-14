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Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F)

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Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F) - фото 1
Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F) - фото 1
  • Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729819
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
320

Описание товара Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F)

Коммутаторы Zyxel представляют собой надежное и функциональное решение для организации сети в вашем офисе или домашней среде. Данная модель обладает компактными размерами и легким весом всего в 0,172 кг, что делает ее идеальной для настольного использования. Ключевые характеристики этого управляемого коммутатора включают 5 портов RJ45, обеспечивающих базовую скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек (1 Гбит/сек). Это позволяет достичь высокой производительности сети, поддерживая надежное подключение для нескольких устройств одновременно. Размер таблицы MAC адресов, составляющий 4000 записей, обеспечивает эффективное управление сетевыми подключениями и способствует снижению задержек в передаче данных. Важно отметить, что данная модель поддерживает гибкую настройку и управление, которое характерно для управляемых коммутаторов, что позволяет интегрировать ее в сеть с учетом специфических требований вашего бизнеса или домашней сети. Хотя поддержка PoE и скорость портов SFP не заявлены, коммутатор Zyxel предоставляет надежную базовую функциональность для быстрого и эффективного создания сети. Благодаря известному бренду Zyxel, устройство отличается качественным исполнением и обеспечивает долгосрочную стабильность работы. Идеально подходит для небольших офисов и домашних сетей, этот коммутатор станет надежной частью вашей сетевой архитектуры, обеспечивая простоту внедрения, конфигурации и эксплуатации.



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Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel GS1200-5v3 (GS1200-5V3-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания, резиновые накладки, документация.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
5
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Zyxel представляют собой надежное и функциональное решение для организации сети в вашем офисе или домашней среде. Данная модель обладает компактными размерами и легким весом всего в 0,172 кг, что делает ее идеальной для настольного использования. Ключевые характеристики этого управляемого коммутатора включают 5 портов RJ45, обеспечивающих базовую скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек (1 Гбит/сек). Это позволяет достичь высокой производительности сети, поддерживая надежное подключение для нескольких устройств одновременно. Размер таблицы MAC адресов, составляющий 4000 записей, обеспечивает эффективное управление сетевыми подключениями и способствует снижению задержек в передаче данных. Важно отметить, что данная модель поддерживает гибкую настройку и управление, которое характерно для управляемых коммутаторов, что позволяет интегрировать ее в сеть с учетом специфических требований вашего бизнеса или домашней сети. Хотя поддержка PoE и скорость портов SFP не заявлены, коммутатор Zyxel предоставляет надежную базовую функциональность для быстрого и эффективного создания сети. Благодаря известному бренду Zyxel, устройство отличается качественным исполнением и обеспечивает долгосрочную стабильность работы. Идеально подходит для небольших офисов и домашних сетей, этот коммутатор станет надежной частью вашей сетевой архитектуры, обеспечивая простоту внедрения, конфигурации и эксплуатации.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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