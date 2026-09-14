Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE
Коммутатор Ubiquiti — это высокопроизводительное сетевое устройство, которое отлично подойдет для создания стабильной и быстрой сети в любом масштабе. Он оснащен 48 портами RJ45 и 4 портами SFP, что обеспечивает гибкость и возможность подключения различных типов устройств. Управляемый коммутатор уровня L2 позволяет эффективно контролировать и управлять сетевым трафиком, обеспечивая при этом высокую надежность и безопасность связи. Коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что делает его идеальным решением как для небольших, так и для средних бизнес-сетей. Несмотря на его высокую функциональность, в данном устройстве отсутствует поддержка PoE, что может быть важно при планировании расположения коммутатора и подключаемого оборудования. Его настольный форм-фактор предлагает удобство в установке и размещении в офисной среде. Весом 6,2 кг, коммутатор отличается устойчивостью и долговечностью. Эти характеристики делают его надежным решением для различных сетевых задач, требующих высокой пропускной способности и надежного соединения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 188 700 руб.47175 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A
-
В наличииЦена 205 000 руб.51250 руб. в СплитКоммутатор Huawei (98011343-SET1)
-
В наличииЦена 212 010 руб.53003 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG6654XHP
-
В наличииЦена 278 570 руб.69643 руб. в СплитКоммутатор Huawei 98011606-88037BNL
-
В наличииЦена 388 480 руб.97120 руб. в СплитКоммутатор Huawei 98011020-88037BNL
-
В наличииЦена 427 140 руб.106785 руб. в СплитКоммутатор Huawei 02359504
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE