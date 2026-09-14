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Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE

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Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото 2
Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото 3
Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
314 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729812
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
77х60х24
Вес, кг.
16.7

Описание товара Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE

Коммутаторы Ubiquiti — это надежное и передовое сетевое оборудование, идеально подходящее для разнообразных задач в корпоративной среде. Данный управляемый коммутатор предназначен для установки на столе и обеспечивает отличную производительность с поддержкой множества функций уровня L3. Это делает его отличным выбором для модернизации сетевой инфраструктуры и оптимизации передачи данных. Основные характеристики коммутатора включают в себя: - **Тип коммутатора**: управляемый, что позволяет пользователю тонко настраивать параметры сети для достижения максимальной эффективности и безопасности. - **Форм-фактор**: настольный, что обеспечивает простоту в установке и эксплуатации в любом офисном пространстве. - **Бренд**: Ubiquiti, известный своими инновационными решениями и качественными продуктами для сетей. - **Уровни коммутации**: L3, предоставляющий возможности маршрутизации и улучшенной обработки данных. - **Базовая скорость передачи данных**: до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет справляться с высокоинтенсивными сетевыми нагрузками. - **Количество портов RJ45**: 24 порта, обеспечивающие подключение большого количества устройств и пользователей. - **Количество портов SFP**: 2 порта с поддержкой скорости до 10 Гбит/с, что позволяет расширять сетевые возможности и подключать высокоскоростные каналы связи. Коммутатор также поддерживает современные сетевые функции и технологии, улучшая качество обслуживания и управление сетью. Благодаря этим характеристикам и возможностям коммутаторы Ubiquiti становятся отличным выбором для создания надежной и эффективной сетевой инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti ECS-24-PoE




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Страна производитель
Россия
Описание
Коммутаторы Ubiquiti — это надежное и передовое сетевое оборудование, идеально подходящее для разнообразных задач в корпоративной среде. Данный управляемый коммутатор предназначен для установки на столе и обеспечивает отличную производительность с поддержкой множества функций уровня L3. Это делает его отличным выбором для модернизации сетевой инфраструктуры и оптимизации передачи данных. Основные характеристики коммутатора включают в себя: - **Тип коммутатора**: управляемый, что позволяет пользователю тонко настраивать параметры сети для достижения максимальной эффективности и безопасности. - **Форм-фактор**: настольный, что обеспечивает простоту в установке и эксплуатации в любом офисном пространстве. - **Бренд**: Ubiquiti, известный своими инновационными решениями и качественными продуктами для сетей. - **Уровни коммутации**: L3, предоставляющий возможности маршрутизации и улучшенной обработки данных. - **Базовая скорость передачи данных**: до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет справляться с высокоинтенсивными сетевыми нагрузками. - **Количество портов RJ45**: 24 порта, обеспечивающие подключение большого количества устройств и пользователей. - **Количество портов SFP**: 2 порта с поддержкой скорости до 10 Гбит/с, что позволяет расширять сетевые возможности и подключать высокоскоростные каналы связи. Коммутатор также поддерживает современные сетевые функции и технологии, улучшая качество обслуживания и управление сетью. Благодаря этим характеристикам и возможностям коммутаторы Ubiquiti становятся отличным выбором для создания надежной и эффективной сетевой инфраструктуры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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