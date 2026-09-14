Top.Mail.Ru
Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 3
Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729799
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), резиновые ножки (4 шт.), набор болтов, руководство по установке и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х11
Вес, кг.
3.34

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE

Управляемый коммутатор SNR с 8 портами RJ45 и 4 SFP-портами — отличный выбор для организаций, которым важна гибкость и контроль сети. Уровень L2 обеспечивает удобное распределение трафика и эффективное управление доступом. Гигабитная скорость передачи данных (1000 Мбит/сек) позволит быстро обмениваться большими файлами и поддерживать стабильную работу даже при высокой нагрузке. Компактный настольный форм-фактор экономит место, а масса 3,38 кг гарантирует устойчивость устройства. Таблица MAC-адресов на 16000 записей подойдёт для сложных сетей с большим количеством устройств.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), резиновые ножки (4 шт.), набор болтов, руководство по установке и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор SNR с 8 портами RJ45 и 4 SFP-портами — отличный выбор для организаций, которым важна гибкость и контроль сети. Уровень L2 обеспечивает удобное распределение трафика и эффективное управление доступом. Гигабитная скорость передачи данных (1000 Мбит/сек) позволит быстро обмениваться большими файлами и поддерживать стабильную работу даже при высокой нагрузке. Компактный настольный форм-фактор экономит место, а масса 3,38 кг гарантирует устойчивость устройства. Таблица MAC-адресов на 16000 записей подойдёт для сложных сетей с большим количеством устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S2989G-8TX-POE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...