Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S530-48S4XE (98012558)
Коммутатор Huawei — это высокоэффективное сетевое устройство, разработанное для удовлетворения потребностей в управлении и оптимизации сетевых потоков в современных предприятиях. С весом всего 7,78 кг и компактным настольным форм-фактором, этот коммутатор предоставляет мощные функциональные возможности без необходимости выделения много пространства. Основным преимуществом этого оборудования является его управляемый характер, что позволяет администраторам сети выполнять тонкую настройку параметров и легко интегрировать коммутатор в существующую сетевую инфраструктуру. Он поддерживает работу на уровне L3, обеспечивая расширенные функции маршрутизации и повышенную эффективность обработки пакетов. Коммутатор оснащен 48 портами SFP, которые обеспечивают скорость передачи данных на уровне 1 Гбит/с, что идеально подходит для высокоскоростных сетевых подключений. Базовая скорость передачи данных составляет 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость в использовании и совместимость с различными устройствами. Несмотря на отсутствие поддержки PoE, коммутатор Huawei остается универсальным решением для предприятий, которым требуется стабильное и надежное подключение. С таблицей MAC адресов, которая может хранить до 32,000 записей, устройство обеспечивает быструю и эффективную маршрутизацию данных по сети. В целом, коммутатор Huawei сочетает в себе надежность, производительность и функциональность, что делает его отличным выбором для организаций, стремящихся к оптимизации своих сетевых процессов и повышению сетевой безопасности.
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