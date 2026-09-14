Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S310-24P4X (98012382)
Коммутаторы Huawei – это надежное и современное решение для создания эффективных и высокопроизводительных сетей. Данная модель коммутатора, предназначенная для настольного размещения, представляет собой управляемое устройство, обеспечивающее пользователям расширенные возможности управления и оптимизации сетевых процессов. С ключевыми характеристиками, такими как вес 5,62 кг и настольный форм-фактор, этот коммутатор Huawei идеально вписывается в любой профессиональный сетевой центр или офис. Он оснащен 24 портами RJ45 для подключения разнообразного оборудования и 4 портами SFP, поддерживающими скорость передачи данных до 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что позволяет легко интегрировать высокоскоростные соединения в вашу сеть. Поддержка стандарта PoE 802.3at обеспечивает питание подключенных устройств через Ethernet-кабели, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Коммутатор функционирует на уровне L2, что позволяет осуществлять эффективную коммутацию и обеспечение безопасности сети. Базовая скорость передачи данных на уровне 1000 Мбит/сек гарантирует быструю и бесперебойную работу пользователей. Благодаря размеру таблицы MAC-адресов на 16000 записей, этот коммутатор способен обрабатывать значительное количество устройств и обеспечивать стабильную работу всей сети даже при высокой нагрузке. Коммутаторы Huawei сочетают в себе передовые технологии и высокую производительность, что делает их отличным выбором для создания надежных и масштабируемых сетевых решений.
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