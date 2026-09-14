Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HUAWEI S220-24P4X (98012376)
Коммутаторы Huawei представляют собой надежные и производительные решения для сетевой инфраструктуры, отвечающие современным требованиям бизнеса. Данная модель относится к категории управляемых коммутаторов и обладает широким функционалом для эффективного управления сетью. Она идеально подходит для использования в офисах и небольших предприятиях. Основные характеристики включают в себя 24 порта RJ45 для подключения устройств и 4 высокоскоростных порта SFP со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, что обеспечивает высокую производительность и возможность подключения оптических линий связи. Поддержка технологии PoE стандарта 802.3at позволяет питать сетевое оборудование, такое как IP-телефоны и камеры наблюдения, напрямую через сетевые кабели Ethernet, упрощая установку и снижая необходимость в дополнительных источниках питания. Коммутатор работает на уровне L2, обеспечивая надежную коммутацию и фильтрацию данных, а также управление потоками для предотвращения перегрузок сети. Функциональность коммутатора дополняется таблицей MAC-адресов, которая вмещает до 16 000 записей, что способствует эффективному управлению сетевыми устройствами. При весе 2,92 кг коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его удобным в установке и расположении на рабочем месте. Этот коммутатор Huawei является отличным выбором для создания надежной и высокопроизводительной сетевой инфраструктуры с множеством возможностей управления и поддержки современных технологий передачи данных.
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