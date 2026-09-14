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Коммутатор HUAWEI S110-16LP2SR (98012197) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор HUAWEI S110-16LP2SR (98012197)

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Коммутатор HUAWEI S110-16LP2SR (98012197)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729761
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х9
Вес, кг.
3.9

Описание товара Коммутатор HUAWEI S110-16LP2SR (98012197)

Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и эффективное решение для построения сетевой инфраструктуры в небольших и средних офисах. Данный настольный коммутатор отличается компактностью и простотой в использовании, что делает его идеальным выбором для предприятий, которым требуется качественное сетевое оборудование без сложной настройки. Основные характеристики устройства включают вес 4,86 кг и наличие 16 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек. Это обеспечивает высокую пропускную способность и стабильное соединение для всех подключенных устройств. Кроме того, в коммутаторе имеются 2 порта SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с, которые позволяют расширять сеть путем подключения к другим свичам или маршрутизаторам. Данный коммутатор функционирует на уровне L2, обеспечивая эффективную обработку данных на канальном уровне, что делает его подходящим для задач интерсегментного обмена. Размер таблицы MAC адресов составляет 8000 записей, что дает возможность подключать большое количество устройств без потери производительности. Хотя коммутатор Huawei относится к категории неуправляемых, он предоставляет все необходимые функции для базовой коммутации на уровне малого и среднего бизнеса. Модели с поддержкой PoE требуют отдельной конфигурации. Бренд Huawei зарекомендовал себя как производитель высококачественного сетевого оборудования, и этот коммутатор — не исключение, обеспечивая оптимальное соотношение цены и качества.



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Отзывы о товаре Коммутатор HUAWEI S110-16LP2SR (98012197)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Huawei представляют собой надежное и эффективное решение для построения сетевой инфраструктуры в небольших и средних офисах. Данный настольный коммутатор отличается компактностью и простотой в использовании, что делает его идеальным выбором для предприятий, которым требуется качественное сетевое оборудование без сложной настройки. Основные характеристики устройства включают вес 4,86 кг и наличие 16 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек. Это обеспечивает высокую пропускную способность и стабильное соединение для всех подключенных устройств. Кроме того, в коммутаторе имеются 2 порта SFP с пропускной способностью 1 Гбит/с, которые позволяют расширять сеть путем подключения к другим свичам или маршрутизаторам. Данный коммутатор функционирует на уровне L2, обеспечивая эффективную обработку данных на канальном уровне, что делает его подходящим для задач интерсегментного обмена. Размер таблицы MAC адресов составляет 8000 записей, что дает возможность подключать большое количество устройств без потери производительности. Хотя коммутатор Huawei относится к категории неуправляемых, он предоставляет все необходимые функции для базовой коммутации на уровне малого и среднего бизнеса. Модели с поддержкой PoE требуют отдельной конфигурации. Бренд Huawei зарекомендовал себя как производитель высококачественного сетевого оборудования, и этот коммутатор — не исключение, обеспечивая оптимальное соотношение цены и качества.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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