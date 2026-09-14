Коммутатор OSNOVO SW-10800
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-10800
Коммутаторы OSNOVO представляют собой надежное решение для сетевых подключений, обеспечивая стабильную связь и простоту в использовании. Одним из таких устройств является неуправляемый коммутатор от бренда OSNOVO, произведенный в Китае. Этот коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что позволяет разместить его в удобном для вас месте. Коммутатор оснащен 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, что дает возможность гибкой конфигурации и подключения различных устройств. Устройство поддерживает базовую скорость передачи данных до 100 Мбит/сек, обеспечивая эффективное функционирование сети при выполнении стандартных задач. Коммутатор OSNOVO может похвастаться вместительной таблицей MAC-адресов размером до 1000 записей, что позволяет ему легко управлять подключением большого количества устройств. Несмотря на широкие функциональные возможности, устройство не поддерживает технологию PoE, что следует учитывать при планировании сети. С весом всего 0,42 кг, коммутатор можно легко перемещать при необходимости. Это идеальный выбор для малого и среднего бизнеса, ищущего доступное и удобное решение для сетевых подключений.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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