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Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV

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Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV - фото 2
Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV - фото 3
Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV - фото 1
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV - фото 2
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV - фото 3
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729753
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
2.78

Описание товара Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV

Коммутаторы D-Link представляют собой надежные и производительные решения для сетей различного масштаба. Конкретная модель, обладая современными характеристиками, идеально подходит для небольших офисов и рабочих групп. Это управляемый коммутатор, который позволяет гибко настраивать сеть и оптимизировать её производительность в соответствии с вашими потребностями. Форм-фактор устройства предназначен для настольного размещения, что делает его удобным и универсальным в использовании. Коммутатор оснащён восемью портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую скорость и стабильность соединения для всех ваших устройств. Кроме того, два SFP-порта с пропускной способностью 10 Гбит/с позволяют увеличить пропускную способность и расширить возможности подключений. Реализована поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3af, что позволяет питать совместимые устройства через сетевые кабели, упрощая их подключение и снижая затраты на дополнительные источники питания. Скорость и надежность обработки данных обеспечивается благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, что значительно повышает производительность сети даже при большом количестве подключений. Коммутатор работает на уровне L2, предоставляя функциональность маршрутизации и коммутации, обеспечивающую безопасность и управляемость вашей сети. При весе всего 1,34 кг, это компактное и легкое устройство можно легко интегрировать в существующую инфраструктуру. Бренд D-Link известен своим качественным и инновационным сетевым оборудованием, что является гарантией надежности и долговечности эксплуатации данного коммутатора.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DMS-1250-10SPL/A1A/6KV




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы D-Link представляют собой надежные и производительные решения для сетей различного масштаба. Конкретная модель, обладая современными характеристиками, идеально подходит для небольших офисов и рабочих групп. Это управляемый коммутатор, который позволяет гибко настраивать сеть и оптимизировать её производительность в соответствии с вашими потребностями. Форм-фактор устройства предназначен для настольного размещения, что делает его удобным и универсальным в использовании. Коммутатор оснащён восемью портами RJ45, поддерживающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую скорость и стабильность соединения для всех ваших устройств. Кроме того, два SFP-порта с пропускной способностью 10 Гбит/с позволяют увеличить пропускную способность и расширить возможности подключений. Реализована поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3af, что позволяет питать совместимые устройства через сетевые кабели, упрощая их подключение и снижая затраты на дополнительные источники питания. Скорость и надежность обработки данных обеспечивается благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, что значительно повышает производительность сети даже при большом количестве подключений. Коммутатор работает на уровне L2, предоставляя функциональность маршрутизации и коммутации, обеспечивающую безопасность и управляемость вашей сети. При весе всего 1,34 кг, это компактное и легкое устройство можно легко интегрировать в существующую инфраструктуру. Бренд D-Link известен своим качественным и инновационным сетевым оборудованием, что является гарантией надежности и долговечности эксплуатации данного коммутатора.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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