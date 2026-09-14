Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка
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Описание товара Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом итальянской группы Matia Bazar, "Tango", увидел свет в 1983 году. Альбом был выпущен на виниле лейблом Ariston, а продюсером выступил Роберто Коломбо. Исполнитель: Matia Bazar. Matia Bazar – культовая итальянская поп-группа, основанная в Генуе в 1975 году. С момента своего создания коллектив отличался сильным женским вокалом. Первоначальный состав включал Пьеро Кассано (клавишные), Альдо Стеллита (бас), Карло Маррале (гитара, вокал) и Джанкарло Гольци (ударные), а яркой звездой стала вокалистка Антонелла Руджеро. Группа представляла Италию на "Евровидении" 1979 года с композицией "Raggio di luna". На протяжении своей истории Matia Bazar славились чередой талантливых вокалисток: после Руджеро на сцену выходили Лаура Валенте, Сильвия Меццанотте, Роберта Факкани и Луна Драгоньери. Среди их самых известных хитов – "Solo tu" (1977), "Vacanze romane" (1982) и "Ti sento" (1985). Эти песни покоряли вершины чартов Бельгии, Нидерландов и Италии. Группа также может похвастаться двумя победами на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо (1978 и 2002 годы).
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