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Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка

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Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 1
Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 2
Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 3
Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Matia Bazar
Альбом (сингл)
Tango
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 1
  • Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 2
  • Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 3
  • Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729579
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Характеристики

Бренд
Latitude Record
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Latitude
Barcode
[4409514302925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Matia Bazar
Альбом (сингл)
Tango
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Vacanze Romane, Palestina, Elettrochoc, Intellighenzia, Il Video Sono Io, Scacco Un Po' Matto, Tango Nel Fango, I Bambini Di Poi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом итальянской группы Matia Bazar, "Tango", увидел свет в 1983 году. Альбом был выпущен на виниле лейблом Ariston, а продюсером выступил Роберто Коломбо. Исполнитель: Matia Bazar. Matia Bazar – культовая итальянская поп-группа, основанная в Генуе в 1975 году. С момента своего создания коллектив отличался сильным женским вокалом. Первоначальный состав включал Пьеро Кассано (клавишные), Альдо Стеллита (бас), Карло Маррале (гитара, вокал) и Джанкарло Гольци (ударные), а яркой звездой стала вокалистка Антонелла Руджеро. Группа представляла Италию на "Евровидении" 1979 года с композицией "Raggio di luna". На протяжении своей истории Matia Bazar славились чередой талантливых вокалисток: после Руджеро на сцену выходили Лаура Валенте, Сильвия Меццанотте, Роберта Факкани и Луна Драгоньери. Среди их самых известных хитов – "Solo tu" (1977), "Vacanze romane" (1982) и "Ti sento" (1985). Эти песни покоряли вершины чартов Бельгии, Нидерландов и Италии. Группа также может похвастаться двумя победами на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо (1978 и 2002 годы).

Отзывы о товаре Matia Bazar - Tango (4409514302925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Latitude Record
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Latitude
Barcode
[4409514302925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Matia Bazar
Альбом (сингл)
Tango
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Vacanze Romane, Palestina, Elettrochoc, Intellighenzia, Il Video Sono Io, Scacco Un Po' Matto, Tango Nel Fango, I Bambini Di Poi
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Седьмой студийный альбом итальянской группы Matia Bazar, "Tango", увидел свет в 1983 году. Альбом был выпущен на виниле лейблом Ariston, а продюсером выступил Роберто Коломбо. Исполнитель: Matia Bazar. Matia Bazar – культовая итальянская поп-группа, основанная в Генуе в 1975 году. С момента своего создания коллектив отличался сильным женским вокалом. Первоначальный состав включал Пьеро Кассано (клавишные), Альдо Стеллита (бас), Карло Маррале (гитара, вокал) и Джанкарло Гольци (ударные), а яркой звездой стала вокалистка Антонелла Руджеро. Группа представляла Италию на "Евровидении" 1979 года с композицией "Raggio di luna". На протяжении своей истории Matia Bazar славились чередой талантливых вокалисток: после Руджеро на сцену выходили Лаура Валенте, Сильвия Меццанотте, Роберта Факкани и Луна Драгоньери. Среди их самых известных хитов – "Solo tu" (1977), "Vacanze romane" (1982) и "Ti sento" (1985). Эти песни покоряли вершины чартов Бельгии, Нидерландов и Италии. Группа также может похвастаться двумя победами на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо (1978 и 2002 годы).
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Отзывы


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