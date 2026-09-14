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C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка

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C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 1
C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 2
C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 3
C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
C.C. Catch
Альбом (сингл)
Big Fun
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 1
  • C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 2
  • C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 3
  • C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729574
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Характеристики

Бренд
Latitude Record
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Latitude
Barcode
[4409514302109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
C.C. Catch
Альбом (сингл)
Big Fun
Жанр
Диско
Трек-лист
Backseat Of Your Cadillac, Summer Kisses, Are You Serious, Night In Africa, Heartbeat City, Baby I Need Your Love, Little By Little, Nothing But A Heartache, If I Feel Love, Fire Of Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка

Каролина Катрин Мюллер, известная всему миру как C. C. Catch (родилась 31 июля 1964 года), — певица голландского и немецкого происхождения. Ее имя неразрывно связано с Дитером Боленом и успешным сотрудничеством в 1980-х годах. Путь к славе начался в Гамбурге, где Дитер Болен заметил ее, выступавшую в составе группы Optimal. Это знакомство привело к подписанию контракта с BMG и стало отправной точкой для ее сольной карьеры. Именно Болен предложил ей псевдоним C. C. Catch: две буквы "С" символизировали инициалы ее имени и отчества, а слово "Catch" показалось ей удачным и запоминающимся. Летом 1985 года C. C. Catch представила свой дебютный сингл "I Can Lose My Heart Tonight". Эта композиция мгновенно завоевала популярность, войдя в двадцатку лучших хитов в ряде европейских стран, включая Германию и Швейцарию. В 1988 году немецкая поп-дива C.C.Catch представила свой четвёртый студийный альбом. Эта пластинка стала особенной, ведь она ознаменовала завершение плодотворного сотрудничества певицы с легендарным продюсером Дитером Боленом. Среди ярких хитов альбома, которые до сих пор звучат в плейлистах, – зажигательный «Backseat of Your Cadillac» и проникновенный «Nothing but a Heartache».

Отзывы о товаре C.C. Catch - Big Fun (4409514302109) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Latitude Record
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Latitude
Barcode
[4409514302109]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
C.C. Catch
Альбом (сингл)
Big Fun
Жанр
Диско
Трек-лист
Backseat Of Your Cadillac, Summer Kisses, Are You Serious, Night In Africa, Heartbeat City, Baby I Need Your Love, Little By Little, Nothing But A Heartache, If I Feel Love, Fire Of Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Каролина Катрин Мюллер, известная всему миру как C. C. Catch (родилась 31 июля 1964 года), — певица голландского и немецкого происхождения. Ее имя неразрывно связано с Дитером Боленом и успешным сотрудничеством в 1980-х годах. Путь к славе начался в Гамбурге, где Дитер Болен заметил ее, выступавшую в составе группы Optimal. Это знакомство привело к подписанию контракта с BMG и стало отправной точкой для ее сольной карьеры. Именно Болен предложил ей псевдоним C. C. Catch: две буквы "С" символизировали инициалы ее имени и отчества, а слово "Catch" показалось ей удачным и запоминающимся. Летом 1985 года C. C. Catch представила свой дебютный сингл "I Can Lose My Heart Tonight". Эта композиция мгновенно завоевала популярность, войдя в двадцатку лучших хитов в ряде европейских стран, включая Германию и Швейцарию. В 1988 году немецкая поп-дива C.C.Catch представила свой четвёртый студийный альбом. Эта пластинка стала особенной, ведь она ознаменовала завершение плодотворного сотрудничества певицы с легендарным продюсером Дитером Боленом. Среди ярких хитов альбома, которые до сих пор звучат в плейлистах, – зажигательный «Backseat of Your Cadillac» и проникновенный «Nothing but a Heartache».
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